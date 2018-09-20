Vatandaş döviz almaya devam ediyor

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 14 Eylül ile biten haftada 2.1 milyar dolar artışla 153 milyar dolar oldu. Bireylerin sadece yabancı para mevduatları ise 1 milyar 68 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 14 Eylül ile biten haftada yaklaşık 2.14 milyar dolar artışla 153 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre 14 Eylül ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.7 milyar dolar artışla 88.26 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 424.7 milyon dolar artışla 64.78 milyar dolara yükseldi. Öte yandan Merkez Bankası Para ve Banka İstatistikleri verilerine göre bireylerin sadece mevduatları 1 milyar 68 milyon dolar arttı.

TCMB 13 Eylül’de politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24 seviyesine çekmiş, karar öncesi 6.4450 seviyesinde olan dolar/TL, 6.01’e kadar gerilemişti. Ancak dolar/TL haftayı 6.17’nin üzerinde kapattı.

REUTERS