Vatandaşa konkordato semineri verildi

Konya Barosu, Konya Ticaret Odası ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen "Son Değişiklikler Çerçevesinde Konkordato Uygulaması" konulu seminer yoğun bir katılımla gerçekleşti.

“Son Değişiklikler Çerçevesinde Konkordato Uygulaması” hakkında, Konya’daki avukat, iş adamı ve muhasabecilere yönelik seminer düzenlendi. Seminere katılımın yoğun olması dikkat çekti.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, 7101 Sayılı Kanunu’nda yapılan değişiklikle vatandaşların da konkordato ilan edebilmesinin önünün açıldığını hatırlattı.

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Seminer hakkında bilgi veren Aladağ, seminerde kimlerin konkordato ilan edebileceği, konkordato ilan etmek için ne gibi şartların oluşması ve başvuru için nelerin yapılması gerektiğinin anlatılacağını söyledi. Sistemde yapılan değişiklik ile eskiden sadece şirketlere ait olan konkordato hakkının artık tüm bireyleri kapsadığına dikkat çekilen seminere, Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve Mali Müşavirler Odası üyeleri de katıldı.

VATANDAŞ İÇİN KONKORDATO ANLATILDI

Haktan yararlanmak isteyen vatandaşların nasıl bir yol izleyeceği konusunda açıklamalarda bulunan katılımcılar, “Buna göre alacaklı kişi sayısını ve alacak miktarı rakamının çoğunluğunu elde eden borçlu, mahkemeye konkordato teklifi verir ve ödeme planı çıkarır. Mahkeme konkordato komiseri atar ve alacaklıları toplantıya çağırır. Komiser eşliğinde teklif kabul edilirse bu rapor ticaret mahkemesine sunulur ve mahkeme konkordatonun uygun bir proje ve plan ile borçların ödenebileceğini onaylarsa plan kabul edilir ve yapılan plan gereğince borçlar ödenir. Mahkeme şartları oluşursa konkordato mühleti de verebilir” dedi.

Katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile süren seminerde, konkordato çekebilmek için önce haciz işleminin başlaması gerektiğine dikkat çekilerek, eskiden sadece şirketlerin çekebildiği konkordatoyu vatandaşında talep edebileceği belirtildi.