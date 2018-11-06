Vatandaş üçüncü köprüye 1.7 milyar TL ödedi

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan mega projelere hazineden 2017 yılı için 1 milyar 743 bin 637 TL ödendiğini açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2018 yılı 10 aylık ortalama otomobil eşdeğerinin 80 bin seviyesinde olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projelerin önemlilerini, öncelikli olanlarını ve yap-işlet-devret yöntemiyle yapabileceklerini, finansman bulabileceklerini ilgili mevzuat gereğince yap-işlet-devret yöntemiyle yaptıklarını belirterek, “Keşke bütün projeleri yap-işlet-devret yöntemiyle yapabilsek.” dedi.

Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), 2019 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Köprü ve otoyollara verilen Hazine garantilerine ilişkin sorulara Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2018 yılı 10 aylık ortalama otomobil eşdeğerinin 80 bin seviyesinde olduğunu bildirdi.

Garanti edilen gelirin KDV hariç 2 milyar 473 milyon 465 bin 448 lira olduğu bilgisini veren Turhan, “Elde edilen gelir, 2017 yılı için 733 milyon 80 bin 391 liradır. Ödenen garanti gelir 1 milyar 743 bin 637 liradır.” diye konuştu.

Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için araç geçiş garantisi bulunuyor.

AA



İLGİLİ HABER CHP'li Akar: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yıllık faturası 417 milyon TL



