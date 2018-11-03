Vatandaşa yeni kazık doğalgazdan geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), aldığı yeni bir kararla doğalgaz abone bağlantı bedelinin tanımını değiştirdi. Yapılan değişiklikle, doğalgaz abone bağlantı bedeli kapsamından sayaç bağlantı malzemeleri ile sayaç montaj bedelleri çıkarıldı. Buna göre, artık evine ya da işyerine doğalgaz bağlatan vatandaşlar doğalgaz sayacı ve montajı için teknik servislere ayrıca para ödeyecekler. Dolayısıyla vatandaşın cebinden ilave para çıkacak.

EPDK'nın yayımladığı kurul kararına göre, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri bu kapsamdan çıkarıldı. Abone bağlantı bedeli yeni kararla “dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel” olarak tanımlandı. Böylece daha önce bağlantı bedeli içerisinde yer alan sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dışarıda tutulmuş oldu.

ABONE ÖDEYECEK

Abone bağlantı bedeli, doğalgaz şirketi ile abone arasındaki bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere tahsil ediliyor. Bu karara kadar, abone bağlantı bedeli, sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedeli de dahil edilerek hesaplanıyor ve aboneden tahsil ediliyordu. Şimdi bu iki kalem maliyet aboneler tarafından yine üstlenilecek ancak ödeme artık dağıtım şirketleri yerine yetkili teknik servislere yapılacak. Konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, abonelerin montaj işlemlerini piyasada daha ucuza yaptırabilmeleri amacıyla değişikliğe gidildiğini açıkladılar.

Ancak yapılan bu değişikliğin uygulamada vatandaşlara çok daha büyük maliyet olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

MALİYET YÜKSELECEK

Dağıtım şirketlerinin malzeme ve montaj hizmetlerini dışarıdan çok daha ucuza satın alıp abonelere daha yüksek bedellerle yansıtarak kârlarını artırdıklarını belirten tüketici örgütleri, yeni değişiklikle abonelerin tek tek alacakları hizmetler nedeniyle üstlenmek zorunda kalacakları maliyetin çok daha yükseleceği uyarısında bulundular. Tüketici örgütleri, vatandaşın lehineymiş gibi gösterilmesine karşın, düzenlemenin abonelere yük getireceğine dikkat çekti.