Vatandaşlar Beyaz Masa’yı telefon yağmuruna tuttu!

Ankara'da otoparklar 0-1 saat arası ücretsiz günlük ise 1 TL oldu. Bunun üzerine Sozcu.com.tr'nin gündeme getirdiği 'İSPARK'larda 1 TL olsun' haberini duyan İstanbullular Beyaz Masa'yı telefon yağmuruna tuttu. Beyaz Masa'dan Sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada "Bir kaç gündür İSPARK'ın fiyatlandırması ile ilgili çok talep formu oluşturduk. Aramalar devam ediyor." denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol üstü otoparkları 1 saate kadar ücretsiz, 24 saate kadar ise 1 TL yapması İstanbul ve İzmir’deki vatandaşların da tepkisine neden oldu. Sozcu.com.tr’nin gündeme getirdiği ‘İSPARK’larda 1TL olsun’ haberi üzerine Beyaz masaya telefon yağdı. Beyaz Masa’dan sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada ” Bir kaç gündür İSPARK’ın otopark fiyatlandırması ile ilgili çok sayıda talep oluşturduk. Aramalar halen devam ediyor.” denildi. Bu yoğun talep üzerine İBB yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

12 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Geçtiğimiz günlerde dijital imza toplama sitesi Change.org’da İstanbul’daki otopark ücretlerinin de 1 TL olması için kampanya başlatılmıştı. 5 gün önce başlatılan kampanyayı binlerce kişi imzaladı. Bugün ise saat 13;42 itibari ile 12.365 kişiye ulaştı.

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KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYINİşte Change.org'da başlatılan kampanyanın tanıtım metni:Ankara’da otopark ücreti günlük 1 TL oldu.

İstanbul’da da 1 TL olsun.İSPARK para stoklama amacından geri dönüp, sosyal fayda oluştursun. Ranttan yana değil halktan yana olsun.

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Marina, heliport ve otogar işletmeciliğinden kazandığı paralarla esas faaliyeti ve en çok kişiye ulaştığı otoparkçılık hizmetini en düşük fiyatta sunsun.

İstanbul halkı İSPARK'a para vermekten artık bıktı.

Birlik olalım, destek verelim.

Bu kampanyayı imzalayarak yeterli sayıya ulaştığımız takdirde tüm resmi makamlara talebimiz iletilecektir.