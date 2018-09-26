Vatandaşlar konkordatoya nasıl başvurabilir?

7101 Sayılı Kanunu'nda yapılan değişiklikle vatandaşların da konkordato ilan edebilmesinin önü açıldı. Peki isteyen herkes konkordato ilan edebilecek mi? Konkordato ilan etmek için ne gibi şartların oluşması gerekiyor? Başvuru için hangi evraklar gerekli? İşte detaylar...

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen de konu hakkında açıklamalarda bulundu. İcra iflas kanunun bazı maddelerinin değiştirildiğini söyleyen Nedim Türkmen, “13. maddede herhangi bir borçlunun konkordato talep edebileceği ifade edilmiş. İflasa tabi olmayan borçlu için de dava açılacak yer olarak Asli Ticaret Mahkemeleri adres gösterilmiş. Konkordato bir sulh protokolüdür. Konkordato da siz mahkemeye başvuruyorsunuz, mahkeme size geçici süreyle bir mühlet veriyor. Ama başvururken eklemeniz gereken bir sürü belge var. Buradan nasıl çıkacağınıza dair bir ön rapor hazırlamanız gerekiyor. Yani mahkemeye başvurulan her konkordato talebiyle ilgili olarak bir süre alınamıyor. İncelemeden geçmek durumunda.” dedi. Nedim Türkmen başvuru için gerekli belgeler hakkında da bilgi verdi.

Kanunun şu haline bakıldığında kişinin iflasa tabii olması gerekmediğini söyleyen Türkmen, “Sulh anlaşması teklif ediyorsunuz. Bu düzenleme yapılırken şirket ortakları ya da kefil olanları korumak için bir düzenleme getirilmiş ama kredi kartı borcu olan bir devlet memuru ya da özel sektörde çalışan birinin bu tür bir sulh anlaşması yapmak için mahkemeye başvurmasını engelleyen hiçbir hüküm yok.” açıklamasında bulundu.

ÖDEME PLANI VE KONKORDATO KOMİSERİ

Avukat Cenk Söbe de konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, yapılan değişiklik ile eskiden sadece şirketlere ait olan konkordato hakkının artık tüm bireyleri kapsadığını söyledi.

Bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşların nasıl bir yol izleyeceği konusunda açıklamalarda bulunan Avukat Söbe, “Buna göre alacaklı kişi sayısını ve alacak miktarı rakamının çoğunluğunu elde eden borçlu, mahkemeye konkordato teklifi verir ve ödeme planı çıkarır. Mahkeme konkordato komiseri atar ve alacaklıları toplantıya çağırır. Komiser eşliğinde teklif kabul edilirse bu rapor ticaret mahkemesine sunulur ve mahkeme konkordatonun uygun bir proje ve plan ile borçların ödenebileceğini onaylarsa plan kabul edilir ve yapılan plan gereğince borçlar ödenir. Mahkeme şartları oluşursa konkordato mühleti de verebilir.” ifadelerini kullandı.

Avukat Söbe vatandaşların konkordato başvurusu yapması için tek gerekli şartlar konusunda ise, “konkordato başvurusu için şart, vadesi gelen borçları ödeyememe ya da ödeyememe ihtimali olmasıdır. Başkaca bir şart yoktur” açıklamasında bulundu.