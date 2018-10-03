Vefat eden işçilerin kıdem tazminatını kim öder?

Kıdem tazminatı tüm çalışanlar için en önemli konuların başında geliyor. İşinden ayrılıp bir daha çalışmak istemeyenler daha iyi şartlarda iş bulanlar ya da bulma imkânı olanlar, kıdem tazminatını nasıl alacaklarını merak eder. Vefat eden işçiler kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatına hak kazanılması için vefat eden işçinin belli bir kıdeme sahip olması gerekiyor mu? İşte cevaplar…

Son işyerinde en az bir yıl çalışılarak hak kazanılan kıdem tazminatı normalde emeklilikte, vefat halinde veya işveren tarafından işten atılma durumunda alınabiliyor. İstifa edip kıdem tazminatı alamazsınız fakat işçinin haklı bir nedenle istifa etmesi veya erkeklerin askerlik, kadınların da evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi durumunda da kıdem tazminatı alınabiliyor. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin çalıştığı süre dikkate alınır. Vefat halinde işçinin kıdem tazminatı nasıl ve kim tarafından ödenir? İşte cevabı…

VEFAT EDEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI NE OLUR?

İşçinin vefatı durumunda kıdem tazminatının yakınları tarafından alınıp alınamayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vefat eden işçilerin yakınları işçinin ölümü durumunda kıdem tazminatı konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Bu yüzden de işverenden herhangi bir talepte de bulunamıyorlar. Konuya hakim olsalar bile yakınlarının ölmesi sebebiyle yaşadıkları acıdan dolayı kıdem tazminatını düşünemiyorlar.

Fakat bilinmesi gerekir ki, ölüm sebebi ne olursa olsun vefat eden işçinin mirasçılarının kıdem tazminatı alma hakları vardır. İşçinin ölümü durumunda kıdem tazminatı konusu 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde yer alıyor. Bu düzenlemeye göre bir işyerinde 1 yıl ve daha fazla çalışan işçinin ölümü durumunda kıdem tazminatı yasal mirasçılar tarafından alınabiliyor. Kanunun bu hükmünde herhangi bir ölüm sebebinden de bahsedilmiyor. İşçinin vefat sebebinden bahsedilmediğinden dolayı işçinin ölüm sebebi her ne olursa olsun kıdem tazminatı alınması mümkün olabilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NE ZAMAN TALEP EDİLİR?

İşçinin ölümü halinde, yasal mirasçıları mahkemeden aldıkları veraset ilamı ile birlikte işverene başvurarak kıdem tazminatının ödenmesini talep edebilirler. Fakat, işveren mirasçıların bu talebini yerine getirmez ise, yasal mirasçılar işçinin ölüm tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde açacakları bir dava ile işverenden kıdem tazminatını tekrar talep edebilirler.

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