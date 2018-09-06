Vehbi Koç’un evi özel bir sergi ile ziyarete açıldı

Vehbi Koç’un ailesi ile birlikte uzun yıllar yaşadığı Sarıyer’deki Büyükdere Evi özel bir sergi ile kapılarını ziyarete açtı. Anadolu’nun son gezginleri arasında gösterilen ABD’li fotoğraf sanatçısı ve koleksiyoncu Josephine Powell’ın 2007 yılında Vehbi Koç Vakfı’na bağışladığı kilim koleksiyonundan bir seçki Vehbi Koç Büyükdere Evi’nde sergileniyor.

Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un, yaz aylarında ailesiyle birlikte ikamet ettiği Sarıyer'deki Büyükdere Evi ilk kez bir sergi ile ziyarete açıldı. Anadolu'nun son gezginlerinden Josephine Powell'in 1970-1990 yılları arasında oluşturduğu ve 2007 yılında Vehbi Koç Vakfı'na bağışladığı kilim koleksiyonundan oluşan sergi Büyükdere Evi'nde gezilebilir.

SÜRESİZ SERGİLENECEK

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Türkiye’nin dört bir yanını dolaşmasına izin verilen ilk yabancı olan gezgin Josephine Powell'ın, Anadolu'ya pek çok kez seyahat ettiği, göçebe kamplarına katıldığı, halı ve kilim satıcılarının dükkânlarını ziyaret ederek çok sayıda fotoğraf çektiği biliniyor. Vehbi Koç Büyükdere Evi'nde süresiz olarak sergilenecek Josephine Powell koleksiyonunda, Osmanlı döneminde 18. yüzyıl ile 20. yüzyılın başı arasında dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin örneklerden oluşan otuz altı adet kilimin yanı sıra altı adet çuval, bir adet dokuma tezgâhı ve yetmiş üç adet dokuma aleti yer alıyor.

TADİLAT ÇALIŞMASI YAPILDI

Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi, müze ekibi ile yaklaşık bir yıl süren detaylı hazırlık sürecinin ardından bu özel koleksiyonu Vehbi Koç Evi'nde ziyaretçilerle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hülya Bilgi, şöyle devam etti: “Koleksiyondaki kilimleri ve dokuma aletlerini en uygun koşullarda sergilemek üzere sergi tasarımcımız Metin Deniz'in projelendirmesi sonrasında önemli bir hazırlık süreci geçirdik. Vehbi Koç Büyükdere Evi'nde iklimlendirme ve ışıklandırma dâhil pek çok tadilat çalışması yapıldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise kilimler ve dokuma aletleri evin 5 odasında sergilenmeye başlandı.”

Yer yaygısı, çuval, heybe, çadır, beşik örtüsü, duvar örtüsü, deve yükü örtüsü, cenaze sargısı, çeyiz örtüsü gibi kullanım alanlarıyla Türklerin yerleşik ve göçebe yaşamının önemli parçası olan kilimler; yüzyıllarca pek çok araştırmacı ve koleksiyoneri etkileyen eli belinde, mihrap, hayat ağacı, çengel, koçboynuzu, altıgen ve eşkenar dörtgen gibi motifleriyle, ziyaretçileri keyifli bir gezintiye çıkarıyor.