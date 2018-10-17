Venezuela doları yasaklıyor

Venezuela devlet ve bankacılık işlemlerinde dolar kullanılmasını yasakladı. İşlemler euro ve yuan ile yapılacak.

Venezuela hükümetinin yapacağı tüm gelecek vadeli finansal işlemlerde, ve bankacılık işlemlerinde dolar kullanılması yasaklandı. Kararı Maduro’nun ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Tareck El Aissami duyurdu. Bloomberg’ün haberine göre; İşlemlerde dolar yerine euro kullanılması kararı alındı. Kararın ertesinde piyasalara 2 milyar euro pompalanacağı açıklandı. El Aissami yaptığı açıklamada, “Birtakım çevreler ekonomimize saldırmaya devam ediyor, yabancı ve emperyalist çıkarlara teslim olmayacağız” ifadesini kullandı. Venezuela’da bankalar arası işlemlerde 1 dolar 63 bolivara satılıyor. Piyasada ise komisyon oranları yüzde 130’u bulabiliyor. İLGİLİ HABER Maduro'nun ülkesinde korkunç görüntüler... Morglarda çürüyorlar

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