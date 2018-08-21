Veraset ilamı nedir? 2018 veraset ilamı sorgulama…

Veraset ve veraset ilamı ile ilgili merak edilen her şeyi tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz... Veraset ilamı nedir? Veraset ilamı sorgulama...

Veraset ilamı nedir? Veraset ilamı sorgulama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atmanız yeterli…

VERASET İLAMI NEDİR?

Veraset; (mirasta) hak sahibi olma veraset ilamı da; mahkemeden alınan ve ölen bir kimsenin kalıtçısı (varisi) olduğunu gösteren resmi belgedir. Veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak da bilinir. Veraset ilamı kavramı 4721 sayılı Meden Kanun içerisinde 598. Maddede “Mirasçılık Belgesi” olarak ifade edilmektedir.

VERASET İLAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nca e-Devlet sistemine entegre edilen ve 6 Mart 2018 tarihinden itibaren verilmeye başlanan hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.”

E DEVLET ÜZERİNDEN VERASET İLAMI SORGULAMA

Veraset sorgulama işlemi için öncelikle, e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girmeniz gerekiyor. Ardından kullanıcı bölümünden T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapınız. Daha sonra anasayfada bulunan arama butonuna “Veraset İlami Sorgulama” yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra açılan pencerede miras sorgulama yapabilmek için ‘Miras Bırakan T.C. Kimlik Numarası”nı yazması gerekiyor. Ardından sorgula butonuna bastıktan sonra miras sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek.

Sorgulama sonucunda kişiye bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemesi gerekiyor. Uygulamaya göre, 2018 yılında 240 bin liraya kadar olan miraslarda yüzde 1 vergi uygulanıyor. Bu oran, miras tutarına göre yüzde 10’a kadar yükselebilmektedir.

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