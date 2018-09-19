Vergi borcu olana kredi önerisi

Türkiye son dönemde zor bir süreçten geçiyor. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “Üretici kriz nedeniyle ne hammadde alabiliyor, ne de ürettiği mallı satabiliyor. Çekler 3 ay ertelensin” dedi ve devlet destekli bankalar aracılığıyla verilen kredilerde firmaların vergi borcu var diye kredi verilmemesinin yanlış bir uygulama olduğunu kaydetti. Yılmazkaya, “Bankalar krediyi vergi borcunun kapanması şartıyla verilebilir. İşletmelerde hem vergi borcunu kapatır hem de işiyle ilgili yatırım yapar” dedi.

Yılmazkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AKP'li, CHP'li, İYİ Partili, HDP'li, MHP'li hiçbir işvereninin durumu iyi değil. Ekonomi bu şekilde giderse işten çıkarmalar, iflaslar ve hırsızlıklar hatta intiharlar aratacaktır. Üretici kriz nedeniyle ne hammadde alabiliyor, ne de ürettiği mallı satabiliyor. Çekler 3 ay ertelensin. Düğünlerde bile artık altın takılmıyor.

İŞ ADAMLAR BATMA SÜRECİNE GİRDİ

İş adamı ve sanayiciler çeklerini ödeyemedikleri için batma sürecine girdi. Küçük, orta ve büyük ölçekli sanayici bu zor durum karşısında ne yapacağını bilememektedir. Bizi arayan işverenler yazılan tüm çeklerin 3 ay ertelenmesini hem itibarları için, hem de işletmelerinin batmaması için gündeme getirmemizi istiyorlar. İş adamı, dün aldığı malı bugün alamayan işletmeci batmamak adına uzatmaları oynamak için işçi çıkarmaya başladı.

SANAYİCİLER ZAMLARIN ALTINDA EZİLMEKTE

Sanayicinin en yüksek tarifeden elektriği ve doğalgazı ödeyen kesim olduğu için de bu zamdan en çok OSB'lerdeki sanayiciler etkilenecek. İç piyasaya üretim yapan sanayici doların yükselişi ile yaptığı hammadde ithalatından dolayı büyük zarar görmekte, elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamların altında ezilmektedir.

Piyasada nakit ödeme sıkıntısı yaşanıyor. Çek ve senetlerin geri döndüğünü, bankaların faizlerini yükseltmesi nedeniyle bazı sanayicilerin hareket alanının tamamen kilitlendiğini kimse görmezden gelemez. Devlet destekli bankalar aracılığıyla verilen kredilerde firmaların vergi borcu var diye kredinin verilmemesi yanlış bir uygulama. Bankalar krediyi vergi borcunun kapanması şartıyla verilebilir. İşletmelerde hem vergi borcunu kapatır hem de işiyle ilgili yatırım yapar. Firmalar vergi ve sigorta borcuna çalışıyor.”