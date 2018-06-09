Vergi borcunu yapılandırmak isteyenler dikkat! e-Devlet vergi borcu sorgulama nasıl yapılır?

Vergi borcunu yapılandırmak isteyenler internet üzerinden ne kadar vergi borcu olduğunu öğrenmek istiyor. E-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sayfalarından herhangi birini kullanarak, vergi borcu öğrenebilirsiniz. Adım adım vergi borcu nasıl ödenir?

Vergi borcu sorgulamasını T.C kimlik no bilgileriniz ile yapabilirsiniz. Online olarak yapılabilen sorgulamalar ile vergi borcunuzu kolayca öğrenebilirsiniz. Vergi borcu nasıl sorgulanır? Vatandaşlar vergi borcu olup olmadığını nasıl öğrenebilir? İşte merak edilenler ve detayları…

GİB'DEN VERGİ BORCU SORGULAMA

İnternet Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından vatandaşların hizmetine sunulan bir sistemdir. İnternet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girin. Sayfaya girdiğinizde uyarıları dikkatlice okuyun. T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

E DEVLET'TE VERGİ BORCU SORGULAMA

E- devlet istemi üzerinden Vergi Borcu Sorgulama için PTT şubelerinden kimliğinizle alınmış olan bir e-devlet şifresi gereklidir. 2 TL karşılığında alacağınız bu şifre ile vergi borcu sorgulamasının yanı sıra pek çok resmi işinizi de sistem üzerinden yürütebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için ana sayfada yer alan giriş linkini tıklamanız gereklidir. Açılan giriş yollarından E-Devlet şifresi ile giriş yolunu seçtiğinizde giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi girmeniz gereklidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümüne giriş yapmanız gereklidir. E-Hizmetler bölümüne giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığını bulmanız gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığının alt hizmetlerinden vergi borcu sorgulama seçeneğini seçerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.