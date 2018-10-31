Vergi indirimine iş dünyasından ilk yorum!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerini değerlendirdiği açıklamasında, "Bu yaklaşımdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz" dedi.

Son üç aylık dönemde Türkiye ekonomisinin önemli bir sınavdan geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Döviz kurlarında ve faizlerde son dönemde yaşadıklarımız bize Türkiye ekonomisinin ve Türk özel sektörünün dirayetini ve gücünü bir kez daha kanıtladı. Bu süreçte kamu-özel sektör birlikte sorunları tespit edip, çözüm geliştirmekten çok mutluyuz” dedi.

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“Piyasalardaki durgunluktan öncelikli olarak etkilenen otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörlerin desteklenmesine ilişkin taleplerimizin bugün karşılık bulduğunu gördük” diyen Hisarcıklıoğlu, “Biz TOBB camiası olarak özel sektörümüzün sorunlarını ilgili mercilere aktarmaya ve birlikte çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm sektörlerimize bu vergi indirimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. DHA