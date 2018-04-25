VIP kiralamaya seçim dopingi beklentisi

Ankara kulislerinde yeni dönem milletvekili isimleri havada uçuşuyor. Kısa bir sürede olsa seçim bölgelerinde kampanya yürütecek adaylar VIP minübüsler kiralayacak. VIP minibüs pazarı şimdiden hareketlendi. Araçlarını kiralayanlar özellikleri arasına 'çakar lamba'ları da koyuyor!

Türkiye’de gündem 24 Haziran seçimleri. Seçim tarihinin yaklaşmasının siyasilerin kullandığı vip minibüs sektörünü de hareketlendirmesi bekleniyor.

Bir alışveriş sitesinde milletvekili adaylarına yönelik VIP minibüs ilanı yer alıyor. Söz konusu ilanda aracın fiyatı 275 bin TL olarak belirlenmiş.

“HENÜZ HAREKETLİLİK YOK”

sozcu.com.tr olarak ulaştığımız ilan sahibi Mehmet Necati Tanrıtanır konu hakkında açıklamalarda bulundu. Tanrıtanır yaptığı açıklamada, her seçim öncesi bu tarz araçların alıcı bulduğunu ve yatırımını ona göre yaptığını söyledi. Tanrıtanır şu an herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını ancak vekil adaylarının belli olmasının ardından satışların artmasını beklediklerini belirtti.

AYLIK KİRA 7.500 TL

Soyadını vermek istemeyen VIP araç kiralama yetkilisi 3S Tur’dan İlhan Bey piyasanın milletvekili listelerinin belirlenmesiyle tam anlamıyla hareketleneceğini ifade ederken, “Şu anda bir hareket yok. Ama her dönemde olduğu gibi hareketlenmesini bekliyoruz. Bir VIP otobüsün aylık kirası 7.500 TL” diye konuştu.