Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu’na yoğun ilgi

Forum İstanbul, 8 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'nın harika manzarası eşliğinde düzenlenen 13. İstanbul Yarı Maratonu'na katılmak isteyen vatandaşları ağırladı. Kayıt sonrası katılımcıların katıldığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu 8 Nisan Pazar günü yapıldı. Yarışı erkeklerde Etiyopyalı atlet Amdework Walelegn, kadınlarda ise yine Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh kazandı.

Yarışın katılımcı profili çıktı

Forum İstanbul, yarışa kayıt olmak için alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler için düzenlediği anketle, profesyonel atletlerin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yarışın nabzını tuttu. Yarış öncesinde sporcular yarışta kullanacakları göğüs numarası, çip, tişört ve çantalarını teslim almak için Forum İstanbul’daki Yarı Maraton Fuarı’na geldi. Kayıt yaptıran 10.000 kişi arasında 500’ün üzerinde vatandaşın yanıtladığı anketin sonuçları, yarışın katılımcı profiline dair fikir verdi.

41 yaş üstü yarışmacılardan yoğun ilgi

Forum İstanbul’un yaptığı katılımcı anketine yanıt veren sporseverlerin yüzde 25’ini kadınlar, yüzde 75’ini ise erkekler oluşturdu. Yarışmacıların yaklaşık yüzde 35’inin 41 ve üzeri yaşta sporseverlerden oluşması dikkat çekti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 18’i ise 26-30 yaş grubu sporseverlerden oluştu. Ankete yanıt verenlerin yüzde 80’inden fazlası, yarışa İstanbul’dan katılım gösterirken, İstanbul’un ardından en çok yarışmacı gönderen iller Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa olarak sıralanıyor. İstanbul’dan yarışmaya katılan sporseverlerin yaklaşık yüzde 15’i Kadıköy ve Beşiktaş’tan katılım göstermiş bulunuyorlar.

Eğlence, sağlık ve kendilerini geliştirmek için koştular

Her geçen yıl daha fazla sayıda kişinin kayıt olduğu yarı maratonda yarışan vatandaşlara yarışa katılmalarının öncelikli sebebi de soruldu. Yarışmacıların yaklaşık yüzde 40’ı “Hobi, zevk ve eğlence için” yarışa katıldıklarını belirtirken, “Sağlıklı yaşam için” yanıtını verenlerin oranı yaklaşık yüzde 26 oldu. Yarışmaya katılanlar arasında “Spor yapmak”, “Kendini geliştirmek”, “Bağış toplamak”, “Heyecan yaşamak” ve “Özgür hissetmek” gerekçeler de öne çıktı.

Maratona mühendis damgası

Forum İstanbul’un yaptığı ankette yarışa katılanları çeşitliliği de dikkat çekiyor. Yarışa katılan meslek grupları arasında çoğunluğu yaklaşık yüzde 15’le mühendisler oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 10’unu öğrencilerin oluşturduğu katılımcılar arasında mühendisleri, yüzde 7 ile öğretmenler, yüzde 6,5 ile serbest meslek sahipleri, yüzde 6 ile finans sektörü çalışanları, yüzde 5 ile emekliler ve yüzde 5 ile sağlık sektörü çalışanları takip ediyor.

Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu katılımcılarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Forum İstanbul AVM Müdürü Tuğrul Cömert, şunları söyledi: “Forum İstanbul, bu önemli etkinliğin buluşma noktası oldu. Şehrin her yanından vatandaşlarımız tatlı bir heyecanla yarışma kitlerini almak için alışveriş merkezimize geldiler. Ülkemizde spor bilincinin yaygınlaşmasına ilk elden tanık olmaktan mutluluk duyuyoruz. Forum İstanbul’daki Yarı Maraton’a her meslekten, her yaştan katılım oldu. İnsanların yarışa katılma amaçları da hayli çeşitliydi. Bizler de önümüzdeki senelerde bu alandaki bilinç artışını ölçme amacıyla faydalı bir anket düzenledik. Önümüzdeki yıl daha yoğun bir katılımla bu geleneksel etkinliğin sürmesini diliyoruz.”