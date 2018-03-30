Dijital yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, online mağazasını yeniledi.

Çok daha kolaylaştırılmış bir dijital deneyimle yenilenen Vodafone Online Mağaza, güvenilir ve hızlı alışveriş yapmak isteyen Vodafone müşterilerini akıl almaz tekliflerle hem vodafone.com.tr adresinde hem de “Vodafone Yanımda” uygulamasında bekliyor. Vodafone'un yenilenen online mağazası, lansmana özel akıllı telefonunu Red tarifeleri ile alan müşterilere tablet hediye ediyor.

Vodafone, online satış kanalında sunduğu alışveriş deneyimini kolaylaştırarak Vodafone Online Mağaza adıyla yeniledi. Yenilenen Vodafone Online Mağaza, güvenilir ve hızlı alışveriş yapmak isteyen Vodafone müşterilerini akıl almaz tekliflerle hem vodafone.com.tr adresinde hem de “Vodafone Yanımda” uygulamasında bekliyor. Vodafone Online Mağaza'da tüm cihazlar taksitli ödeme seçenekleriyle sunulmaya devam edecek ve akıllı telefonunu yerinden kalkmadan almak isteyen tüketiciler alışverişlerini kolaylığın yanı sıra zamandan kazanarak gerçekleştirebilecek. Yenilenen Vodafone Online Mağaza, lansmana özel duyurduğu hediye tablet kampanyasıyla müşterilerine kolay ve hızlı olduğu kadar avantajlı alışveriş fırsatı da sunacak. Kampanya kapsamında, akıllı telefonunu Vodafone Online Mağaza'dan hem bol internetli hem de ayrıcalıklarla dolu Red tarifeleriyle alan müşteriler, telefonlarının yanında hediye bir akıllı tablete de sahip olacak.

DİJİTAL ALIŞVERİŞ DENEYİMİ SAĞLIYORUZ

Mobil cihaz satışlarında müşterilerine en iyi dijital alışveriş deneyimini sunmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak, dijital telekom operatörü olma hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizi dijitalleştirmek ve onlara en cazip dijital müşteri deneyimini sunmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, en iyi teknolojiyi insani etkileşim ile harmanlıyoruz. Bütün bunları yaparken kişisel, anında ve kolay yöntemler sunmaya özen gösteriyoruz. Dijital müşteri deneyimi sağlama hedefimiz doğrultusunda müşterilerimize fiziksel mağazalarımızda olduğu gibi, yenilenen dijital mağazamızda da avantajlı tekliflerle akıllı cihazlar alma fırsatı sunuyoruz. Bu fırsatı çeşitli kampanyalarla destekleyerek hızlı, kolay ve güvenilir dijital alışveriş deneyimini yaygınlaştırıyoruz. Geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş online hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

CİHAZ VE TARİFE ÖNERİSİ BİR ARADA

Vodafone, yenilediği online mağazası ile müşterilerine üç temel konuda kolaylık sağlıyor. Buna göre, Vodafone Online Mağaza'yı ziyaret eden müşterilere alabilecekleri akıllı telefonla birlikte en uygun 3 tarife de önerilerek dijital alışveriş deneyimleri kolay ve hızlı bir hale getiriliyor. Ayrıca, dönemlik kampanyalarla alınan mobil cihazlar tablet, aksesuvar gibi hediyelerle birlikte sunularak avantajlı alışveriş fırsatı sunuluyor. Diğer yandan, Vodafone Online Mağaza, “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasına entegre edilerek uygulama üzerinden yapılacak alışverişler de kolaylaştırılıyor ve hızlı alışveriş deneyimi sunuluyor.

AKILLI TELEFONUNU RED TARİFESİYLE ALANA TABLET HEDİYE

Vodafone Online Mağaza lansmanına özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında, akıllı telefonunu Vodafone Red tarifeleriyle birlikte alan müşterilere tablet hediye edilecek. Vodafone Online Mağaza ziyaretçileri, son dönemin popüler akıllı telefonlarını teknolojik ve ekonomik tercihlerine göre seçecekleri taksitli ödeme yöntemiyle kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilecek.