Voleybol milli takım forması aradık! Piyasada yok…

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları hazırlandı. Formalar 200 TL'lik satış fiyatı ile gündem oldu. Peki ya Türkiye'nin futboldan katbekat başarılı olduğu voleybol ve basketbol formaları kaç TL? Voleybol Federasyonu Sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada forma satışının yıllar önce bitirildiğini açıkladı. Basketbol formasını bulmak ise oldukça zor.

Türkiye kulüp düzeyinde Avrupa şampiyonluğu milli takım düzeyinde ise dünya ikinciliği yaşamış bir basketbol ülkesi. Voleybolda milli ve kulüp takımlarımız Avrupa’da fırtına gibi esiyor. Şampiyon oluyor veya dörtlü finallerin abonesi haline geliyorlar. Fakat Türkiye’de voleybola ilgi yok denecek kadar az olduğu için federasyon voleybol forması satışını durdurmuş. Basketbol forması ise sorduğumuz mağazalarda ‘tükendi’ cevabını alıyoruz.

VOLEYBOL MİLLİ TAKIM FORMASI SATIŞI YOK

Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara temsilciliğinden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada; ” Piyasada yıllardan beri voleybol milli takım forması satılmıyor. Ancak yıl sonunda milli takım oyuncularından talepte bulunup alınabilir. Onun haricinde satışı yok.” ifadelerini kullandı.

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PASTA BÜYÜK

Futbol ekonomisinde pastanın çok büyük olduğunu söyleyen Futbol Ekonomisi Uzmanı Tuğrul Akşar sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Futbolda pasta çok büyük. 3,5 milyar liralık bir pastadan bahsediyoruz. Ancak diğer milli takımlara baktığımızda ise pasta küçülüyor. Basketbolda 80 milyon TL, Voleybolda ise 50 milyon TL’lik bir rakamdan bahsedebiliriz.” ifadelerini kullandı.

BRANŞLAR ARASINDAKİ FARK GİTTİKÇE AÇIKLACAK

Bazı zamanlarda basketbol ve voleybol branşlarında sponsorların zor bulunduğunu ifade eden Uzman Akşar, “Takımlar, milli takımda dahil sponsor bulmakta zorlanıyor. Bu konuda bazı sponsor firmalarının dağılması gerekir. Yoksa branşlar arasındaki fark gittikçe artacak.” dedi.

MALİYETİ MAKSİMUM 20 TL

Futbol milli takım formalarının (yeni) fiyatlandırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorumuza ise Futbol Ekonomisi Uzmanı Tuğrul Akşar” 200 TL bir forma için çok fazla. Bunun nedeni de vatandaşın ilgisi ve alakası oluyor. Bu kıyafetlerin maliyeti maksimum 20 TL dir. Ayrıca Dünya sırlamasına bakıldığında voleybol ve basketbolda derece alıyoruz. Ancak ülkede o kadar ilgi ve alaka olmuyor. Hatta bazı vatandaşlara sorsanız derece aldığımızı bile bilmez. Ama futbol öyle değil 5 yaşındaki çocuğa sorun o bile biliyor.” ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki tabloda ülkelerdeki asgari ücretle kaç milli takım forması alınabildiğini görebilirsiniz.