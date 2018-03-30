Volkswagen mezarlığı görüntülendi

Volkswagen'in emisyon skandalının ardından trafikten men edilen 350 bin otomobilin bir kısmı California'nın Victorville bölgesindeki alanda görüntülendi.

Dünyadaki en büyük otomobil skandalı olarak nitelendirilen Volkswagen’in emisyon skandalı sonucu trafikten çekilen 350 bin aracın bir kısmı California’nın Victorville bölgesinde bulunuyor. İşte Reuters’ın objektiflerine yansıyan o fotoğraflar…

Otomobillerin parktan hareket ettirilmeleri yasak.



Cezanın yaklaşık 5 milyar doları da araçların çevreye verdiği zararı telafi etmeye yönelik projelere ve sıfır emisyon araştırmalarında kullanıldı.

Volkswagen’in kullandığı hileli yazılımı kullananların işine son verildi.

VW, dünya genelinde 11 milyon araç skandaldan etkilendi, araçlar Volkswagen tarafından geri alındı.

Tarihinin en sıkıntılı döneminden geçen Wolkswagen’in 2016’daki araç satışları yüzde 5 düştü.

Volkswagen dünyada yaklaşık 10 milyar dolar ceza ödedi.