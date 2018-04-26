Wembley Stadı satılıyor

Dünyanın en ünlü stadyumlarından biri olan ve Türkiye'nin İngiltere'ye 8-0 kaybettiği maça ev sahipliği yapan Wembley Stadı İngiltere'nin Fulham takımının da sahibi olan milyarder iş adamı Shahid Khan'a 1 milyar paunda satılabilir.

Ancak milli takım, ABD Ulusal Futbol Ligi sezonuyla çakıştığı için, Ekim ve Kasım aylarındaki maçlarını başka yerde oynayacak. Futbol Federasyonu adına bir sözcü, “Federasyon’un Wembley Stadyumu’nun satışı için bir teklif aldığını doğrulayabilirim” dedi. İngiltere Futbol Federasyonu’nun, milli takımın oynadığı ünlü Wembley stadyumunu Amerikalı milyarder Shahid Khan’a 1 milyar sterline yakın bir fiyata satacağı bildiriliyor. The Sun gazetesinin haberine göre Federasyon, İngiltere milli takımının maçlarını ve Federasyon Kupası finallerini Wembley’de oynatma hakkını elinde tutacak. REUTERS