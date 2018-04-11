Yabancı markalar son dönemeçte

Perakende sektöründe başlayan yabancı çıkışları finans ve enerjiye de sıçradı Yeni yatırımlar 2019’u beklerken, vergi ve zorlu rekabet markaları çıkışa zorluyor. Ece Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Şapkacı ise konuyla ilgili “Türkiye’yi bilmeden hareket etmek böyle sonuçlar doğurabiliyor. ' dedi.

Yeni yatırımlar için “bekle-gör” politikası izleyen yabancı yatırımcı 2019 seçimlerine kilitlenirken, başta perakende olmak üzere pek çok sektörde tasfiye ve çekilmeler de devam ediyor. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri son 3 yıldır dip seviyelerde devam ederken, ocak ayında uluslararası doğrudan yatırım girişi yüzde 10.6'lık düşüşle 678 milyon dolardan 606 milyon dolara indi. Türkiye'de iş yapmanın ve rekabetin en zorlu olduğu sektör olan perakendede ise yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor.

KAÇAN KAÇANA

Starbucks, The Body Shop, Debenhams, Victoria's Secret gibi markaların yer aldığı pek çok şirketin operasyonlarını yöneten Kuveytli Al Shaya Grubu, Top Shop ve Debenhams markalarını Türkiye'den çekme kararı almıştı. Crate and Barrel'ın da Türkiye'den çıkış kararı aldığı açıklanırken, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 80 hisseye sahip Alman enerji devi EWE'nin de Türkiye varlıklarını satmak için görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Rus Sberbank da Denizbank'ın satışı için Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD ile görüştüğünü açıkladı.

ENERJİDEN EĞİTİME DEVLER ÇIKIŞTA

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirket sayısı 59.580'e ulaşırken, 2015'ten bu yana başta perakende olmak üzere yabancı çıkışı sürüyor. Geçen 3 yıl içinde, Doğa Koleji'nin ortağı Turkven ve Bahçeşehir Koleji'nin ortağı Caryle bu okullardaki hisselerini satışa çıkarırken, İngiliz perakende devi Tesco da Kipa hisselerini Migros'a satarak Türkiye'deki faaliyetlerine son verdi. Top Shop da Türkiye'deki mağazalarını sessiz sedasız kapattı. OMV ve Norveçli Statkraft da çekilme kararı aldı.

YERELE AYAK UYDURAMIYORLAR

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, özellikle kira ve vergi kalemlerinin mağaza kapatma ya da küçülme riski doğurduğunu belirterek, “Türkiye'de üretim yaptıracak kapasiteye ulaşamayan markalar, yerel markaların hızına yetişemiyor. Yereller 15 günde vitrini yenileyebilirken yabancılar gümrükten malı çekene kadar sezon kaçıyor” dedi.

YANLIŞ STRATEJİLERLE GİTTİLER

Bünyesinde 14 AVM'nin işletmesini bulunduran Ece Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Şapkacı ise yabancı markaların çekilme konsolidasyon sürecinin tamamlandığına işaret etti. Türkiye'de ciddi bir rekabet olduğunu ve Türk perakendecilerinin artık uluslararası birer marka haline geldiğini dile getiren Şapkacı, “Türkiye'yi bilmeden hareket etmek böyle sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış stratejilerle gittiler. Konseptler değişiyor. Teknoloji marketler 3-5 bin metrekarelerle girerken pazara daha kompakt hale geldiler. Kâr marjları da daraldı perakende sektörünün” yorumunu yaptı.