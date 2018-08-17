Yabancı yatırımcılar Albayrak görüşmesini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 bine yakın katılımcı ile yaklaşık olarak 45 dakika süren telekonferansında yabancılar özellikle sermaye kontrolleri ve IMF konusuna odaklandı. Konferanstan tatmin edici mesajlar aldığını söyleyen yatırımcılar kadar, kafasında soru işaretleri kaldığını söyleyenler de oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yabancı yatırımcılara hitap ettiği telekonferansta yatırımcılar özellikle sermaye kontrolleri ve IMF konusundaki mesajları takip ederken, kimi yatırımcılar konferanstan sonra Türkiye’ye ilişkin güvenlerinin tazelendiğini söylerken, kimi yatırımcılar da kafalarında soru işaretlerinin devam ettiğini belirtti.

Business HT’nin haberine göre Amundi EM Tahvil Müdürü Esther Law, telekonferanstan sonra bir parça daha güvenlerinin arttığını söyledi. Investec Bank trader’ı Julian Rimmer ise Bakan Albayrak’ın harcamaları kısma konusunda kararlı olduğunu ve buna halihazırda başlanmasının cesaret verici olduğunu belirtti.

Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash ise Albayrak'ın iyi bir performans sergilediğini belirtirken, “Sermaye kontrolleri üzerinde çalışmıyor olmalarını duymak güven verici” ifadelerini kullandı.

“İMKANSIZ DEĞİL AMA ZOR BİR TERCİH”

Allianz SE Baş Ekonomi Danışmanı ve Bloomberg Opinion yazarı Mohamed El-Erian ise konferans sonrası yaptığı açıklamada Türkiye riskini azaltmanın zamanının geldiğini belirtti. Erian, “Türkiye, gelişen ülke piyasaları için kriz yönetiminde oyunun kurallarını yeniden yazmaya çalışıyor. Faiz artışı ve IMF olmadan devam etmek istiyorlar. Bu zor bir tercih. İmkansız değil ama zor. Swap kısıtlamaları kısa vadeli bir rahatlık sağlayacak. Türkiye riskini azaltma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

AllianceBernstein EM Tahvil Direktörü Shamaila Khan, asıl sorunun ekonomi politikaları olduğunu ifade ederken, “Eğer Türk hükümeti ortodoks politikaları takip etseydi, ABD yaptırımlarına piyasa tepkisi çok farklı olabilirdi” diye konuştu.