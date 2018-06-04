Yakıt maliyetlerinde yaşanan artış onlar da etkiledi

Uluslararası havayolu şirketleri, yakıt maliyetlerindeki, yükseliş nedeniyle 2018 yılı kâr beklentilerini düşürdüler ve yüksek faiz oranları ile çeşitli jeopolitik gerilimlerin işletme risklerini artıracağı uyarısı yaptılar.

Yaklaşık 280 havayolu şirketinin üye olduğu Uluslararası Hava Ulaşım Derneği (IATA), sektörün bu yıl 33.8 milyar dolar kâr sağlayacağını ve bu miktarın 38.4 milyar dolar olan önceki tahminden yüzde 12 daha düşük olduğunu açıkladı.

IATA, buna rağmen, küresel ekonomideki iyileşmenin talebi desteklemesiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez bilet ücretlerinde yüzde 3.2 oranında artış görüleceğini bildirdi.

IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac derneğin yıllık toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, “2018’in daha zor bir yıl olduğunu söylemek yanlış olmaz ama havayolları iyi çalışıyor” dedi.

De Juniac, kârlılıktaki düşüşün büyük ölçüde petrol fiyatlarındaki yükselmeden kaynaklandığını söyledi.

IATA bu yıl ortalama petrol fiyatlarının varil başına 70 dolar olacağını tahmin ediyor.

De Juniac, havayolu şirketlerinin “korumacılık gündemini empoze eden siyasi güçlerden de zarar görebileceğini” söyledi ancak kendisini kaygılandıran bu gibi güçlerin neler olduğunu belirtmedi.

REUTERS