Yankilerle sorunlar azaldı, dolar üç ayın gerisinde

Türkiye ekonomisinin kendi içinde yaşadığı problemler bir yana ABD ile yaşananlar içinden geçtiğimiz ekonomik krizin etkisini katbekat artırmıştı. Dün Türkiye’nin İran’dan petrol almasına izin verilmesi ve iki bakanın ABD’ye seyahat yasağının kaldırılması ilişkilerdeki yeni normalleşme adımı oldu. Dolar/TL ise üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye ekonomisinin yapısal problemleri, Merkez Bankası'nın geciken faiz kararları bir yana Ağustos başından bu yana yaşadığımız krizin omurgasını ABD ile Türkiye arasındaki sıkıntılar oluşturuyor. Gerek Ortadoğu'da politikasındaki ayrılıklar gerekse de Rahip Brunson ve ABD’nin eli kanlı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i Türkiye’ye iade etmemesi gibi konular uzun süre iki ülke arasında sorunlara neden oldu.

TİCARET SAVAŞI AÇTILAR

Bu süreçte Trump, Türkiye üzerine art arda yaptırım kararları alarak piyasayı allak bullak etti. Demir çelikte gümrük vergilerini artırarak bir ticaret savaşı başlatacağı izlenimini veren ABD başkanı ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD'ye girişlerini yasaklayarak krizi tırmandırdı.

Üstüne İran'a yeni yaptırım kararları alan Trump yönetimi bu kararlardan en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olacağını kuşkusuz biliyordu. Türkiye yıllık petrol ithalatının yarıya yakınını İran'dan yapıyor.

İŞLER BRUNSON'DAN SONRA DEĞİŞTİ

Fakat zaman içerisinde Brunson'ın 12 Ekim'de serbest kalmasının ardından Türk Lirası dolar karşısında güçlenmeye başladı. Dün üstüne İran'ın petrol satabileceği kurumlara TÜPRAŞ'ın da eklenmesi havayı yumuşattı.

Ardından akşam saatlerinde Soylu ve Gül'ün seyahat yasakları ABD tarafından kaldırıldı. Dolar/TL üç ayın en düşük seviyesi olan 5.43'e kadar indi. 27 Nisan 2018 tarihinde doların 4.07 TL olduğu dikkate alınırsa gelinen noktadan Türkiye ekonomisinin rahatladığı sonucunun çıkmayacağı aşikar. Fakat en azından ABD ile krizde Brunson'ın serbest kalmasından sonra kur üzerinde etkili olan bir dizi önlem şimdilik hafiflemiş oldu.