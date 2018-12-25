Yapay zeka cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirecek

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, yapay zeka kullanımının yaygınlaşması hem kadınların daha çok işsiz kalmasına neden olacak hem de erkeklerle aralarındaki ücret eşitsizliğini daha da artıracak.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2018 Küresel Cinsiyet Ayrımı Raporu'na göre, giderek yaygınlaşan yapay zeka uygulamaları hem erkeklerle arasındaki ücret eşitsizliğini artırarak hem de işsiz kalmalarına neden olarak, en çok kadınlara zarar verecek. WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi'ye göre, eğer bilişim teknolojisi ve mühendislik alanlarında çalışan kadın sayısı artırılmazsa, kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliği yapay zekanın gelişimiyle daha da açılacak. Zahidi, ücret eşitsizliğinin derinleşmesinin nedenlerini şöyle anlatıyor:

YAPAY ZEKAYI ERKEKLER YAZIYOR

“Öncelikle idari ve müşteri hizmetleri gibi daha çok kadınlar tarafından doldurulan pozisyonların yerini giderek yeni teknolojiler alıyor. Ayrıca bilişim teknolojisinde hızla gelişen makine öğrenmesi ve büyük veri gibi özellikler, genellikle erkeklerden çok kadınların bulunduğu pozisyonlarda kullanılıyor. Bu da onlara olan ihtiyacın giderek azalmasına neden olacak.” Rapora göre, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına odaklı pozisyonlardaki azlığı da önemli sorun. Bu nedenle yapay zeka içerikli pozisyonlarda cinsiyet eşitsizliği diğer sektörlere oranla üç kat daha fazla. Kadınlar bu alandaki işgücünün sadece yüzde 22'sini oluşturuyor. Bu, aynı zamanda “yapay zekanın insan gibi düşünüp insan gibi davranmasını” amaçlayan yazılım programlarının erkek egemen zihniyete sahip olması riskini de artırıyor. WEF Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü Başkanı Kay Firth-Butterfield, “Yapay zeka programlarının tüm nüfusun özelliklerini yansıtması hayati önem taşıyor. Ancak yok ve bu büyük bir sorun” diye konuşuyor.

KADINLARI TEŞVİK ŞART

Raporda, bazı sektörlerin vekuruluşların kadınların gelişmekte olan teknolojilere entegre edilmesini teşvik ettiği ancak yeterli olmadığına da dikkat çekiliyor. Kadınların teknolojiyle ilgili mesleklerde çalışmasını teşvik etmek için çalışan teknoloji şirketlerinden Singapurlu SGInnovate'in kurucusu Steve Leonard, “Hiç şüphe yok ki, desteklediğimiz en parlak kuruluşların çoğunu kadınlar yönetiyor ve yapay zeka ve sağlık teknolojisi gibi ileri teknoloji gerektiren konularda kadınlarla çalışmaktan büyük verim alıyoruz” diyor.

ROBO DANIŞMANLARA İLGİ GİDEREK ARTIYOR

SON yıllarda dijital dünyanın gündeminden düşmeyen yapay zekanın finans sektöründeki uygulama alanlarından biri olan robo danışmanlara ilgi artarken, robo danışmanların 2020'ye kadar dünya genelinde yöneteceği varlıkların toplam değerinin 3.5 trilyon doları aşması bekleniyor. Robo danışmanlık, ilk olarak 2008'deki finansal krizde startup'lar tarafından tanıtılmıştı.

“YAPAY ZEKAYLA REKABET ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, batıda “şirket ortalamasının karmaşıklığı” endeksi çıkarıldığını belirterek, “Bugünkü şirketlerin karmaşıklık derecesi 1955'e göre 35 kat fazla.Teknoloji altımızdaki halıyı çekerken insan beyninin karmaşık şeyleri yapıp kendini koruması… Hangisinin kazanacağı belli. İnsan kazanamayacak” dedi. Türkiye Kalite Derneği'nin “Mükemmellik Maratonu”nda konuşan Uğur, McDonalds'ın Arizona'da mağazasında sadece robotların çalıştığını belirterek, “Servis 50 misli artmış. Yani insana ihtiyaç yok” diye konuştu. Batılı doktorların ayda 6 araştırma raporu okuduğunu aktaran Uğur, “IBM Watson ise 15 saniyede 500 bin tane okuyor. Yani rekabet edebilmek mümkün değil” dedi.