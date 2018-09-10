Yapay zeka ile üretimde büyük dönüşüm

Universal Robots, ileri teknoloji yapay zeka ile üretimde verimliliği artırıyor Artırılmış gerçeklik ve sesli komut uygulamaları hayatın çeşitli alanlarında kullanılabiliyor hale geldi.

İnsan zekasını ve duyusunu temsil eden yapay zeka alanındaki bu heyecan verici gelişmeler, endüstriyel süreçleri de büyük bir dönüşüme hazırlıyor. İnsanla iş birliğine dayalı cobot'ları ve yenilikçi UR+ çözümleriyle tüm sektörlere çözüm sağlayan Universal Robots, ileri teknoloji yapay zeka ile üretimde verimliliği artırıyor.

“YAPAY ZEKAYLA UYGULAMALARI ÇEŞİTLENDİREBİLİRSİNİZ”

UR+ platformuyla insan-teknoloji etkileşimini daha kolay hale getirerek herkes için ulaşılabilir olmasını amaçladıklarını belirten Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, “İnsanın farklı duyularını temsil eden yapay zekanın robot teknolojisinde çok çeşitli uygulamalara imkan tanıdığını bugün rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapay zeka teknolojileri, robotların gerçek dünyayı algılamasını ve ihtiyaca cevap verebilmesini ifade ediyor. Şirketlerin robot görevlerini optimize etmesine ve performansını iyileştirmesine yardımcı oluyor. Bir parçayı almak ve başka bir yere yerleştirmek için programladığınız cobot'a yapay zeka katarak çok daha karmaşık işler ve uygulamalar yapılabilir. Örneğin; bir kutu içindeki farklı boyutlardaki rastgele konumlanmış parçalar arasından önceden belirlediğiniz parçaları cobot'lara entegre kamera sistemleri ile seçebilir, farklı boyut ve şekildeki parçaları Kuvvet/Tork sensörleriyle algılayabilir ve hatta bu iki vb. daha özelliği aynı anda kullanarak farklı üretim amaçlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Universal Robots olarak cobot'larımızla entegre yapay zeka ile özellikle insan sezgisine yoğun olarak ihtiyaç duyulan, hassas ve karmaşık üretim gerektiren alanlarda azalan çevrim süresi ve artan verimlilik sağlıyoruz. Böylece, insanın daha yaratıcı süreçlerin merkezine konumlamasına imkan tanıyoruz” dedi.

“ENTEGRASYON VE KURULUMU HIZLANDIRIN”

Gök, “Robot Tutucu (gripper) vb. yardımcı ekipmanlar, aksesuarlardan kamera sistemleri ve yazılıma kadar ihtiyaç duyulan birçok çevre ekipmanı bulunduran, yapay zekanın farklı unsurlarını içeren UR+ platformumuzda ‘Tak-Çalıştır ve Üretime Başla' konseptini kullanıcılara sunuyoruz. Bu sayede, kullanıcıların UR+ platformundan yararlanarak entegrasyon ve kurulumu hızlandırabilmesine olanak sağlıyoruz” dedi.