Yapı Kayıt Belgesi’nde yeni düzenleme

Yapı Kayıt Belgesi verilmesine esas bina birim maliyet bedelinin belirlenmesine ilişkin kriterlerde değişiklik yapıldı. Bina birim bedelinde güneş enerjisi santralleri için eder 2 milyon TL/MW olarak belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliğine göre, Yapı Kayıt Belgesi verilmesinde bina birim maliyet bedelinin hesaplanmasına esas güneş enerjisi santralleri için tanımlanmış 100,000 TL/MW bedel, enerji santralleri için yeniden tanımlandı ve 2 milyon TL/MW olarak belirlendi.

Tebliğle ayrıca bu kriterlere iskele, liman ve tersane tesisleri ile istinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar da eklendi.

Bu yapıların bina birim maliyet bedelinin hesaplanmasına esas olacak kriter, iskele, liman, tersane tesisleri için metrekare başına 1,500 TL, istinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için metrekare başına 150 TL olarak belirlendi.

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