Yapı Kredi genç yetenekleri Digitalent ile yetiştirecek

Yapı Kredi, üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik genç yetenek programını gelecek kuşakların değişen kariyer beklentileri doğrultusunda yenileyerek, Digitalent adındaki yeni program ile öğrenciler, part-time staj ve uzun soluklu mentorluk desteğinden yararlanacak

Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, program kapsamında katıldıkları etkinliklerde Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen kurumlarından dijitalleşme, farkındalık geliştirme ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda eğitim alacak. Ayrıca yıl boyunca ekip olarak kendi projelerini hazırlama ve sunma fırsatı yakalayacaklar. Proje birincisi olan grup ise yurt dışında uluslararası bir konferansa katılmaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, üniversite öğrencilerinin kariyer beklentilerinin zaman içinde değiştiğini belirtti.

Alp, genç yetenek programları Digitalent’ı da bu doğrultuda dijital dünyaya uyum sağlayacak şekilde geliştirdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin dijital bankası unvanı ve sektörde ekol kurum olmasının gerektirdiği sorumlulukla genç yetenekleri henüz üniversite sıralarındayken keşfedip iş dünyasına hazırladıklarını belirten Alp, “Küresel ölçekte rekabeti sağlayabilmek için sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumların dijitalleşmeyi her alanda uygulamaları büyük önem taşıyor. Özellikle de, sürdürülebilir başarının anahtarı yeniliklere öncülük etmekten ve nitelikli insan kaynağından geçiyor. Yapılan gençlik araştırmaları sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin kariyer beklentilerinin ilk sırasında uluslararası kariyer yer alırken girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik, liderlik ve yöneticilik yetkinliklerini geliştirmeye önem verdikleri görülüyor. Yapı Kredi olarak bu konudaki araştırmaları yakından takip ediyor ve genç yetenek programımızı da gençlerin beklentileri yönünde sürekli geliştiriyoruz. İşte bu bilinç doğrultusunda, Türkiye’nin dijital bankası olarak ülkemizin geleceği gençlerimizi daha okul sıralarındayken profesyonel iş ortamına hazırlamak için Digitalent programını hayata geçirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

Alp, Digitalent’ın, öğrencilerin üniversite mezuniyetine kadar devam eden uzun soluklu bir program olarak kurgulandığını belirterek, “Digitalent’a üniversitenin ilk yıllarını tamamlamış ve temel teorik eğitimleri alarak profesyonel hayata adım atmaya yaklaşmış 50 civarı 3. ve 4. sınıf öğrencisi kabul edilecek. Dijital dünyada bankacılık ve takım çalışması, insanın kendini keşfetmesi ve en iyi şekilde yönetebilmesi üzerine farklı eğitimleri içeren bu program süresince öğrenciler, dijitalleşme ve inovasyon süreçleri üzerine projeler geliştirecek. Öğrenciler, bu projelerini bankamızda hayata geçirme şansı da yakalayacaklar. Farklı üniversitelerde okuyan öğrencilerle tanışarak hem networklerini genişletecek hem de takım çalışmasında yer alarak, ben demeden önce biz demeyi öğrenecekler. Bu süreçte dijital kaslarını geliştirecek, Yapı Kredi’nin girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi özellikleri takdir eden köklü, güven veren kurumsal kültürüyle tanışacaklar. Yapı Kredi Digitalent programı hakkında daha fazla bilgiye Yapı Kredi İK sosyal medya hesaplarından ve yapikredidigitalent.com adresinden ulaşılabiliyor.” ifadelerini kullandı.

AA