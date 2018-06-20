Yaprak kımıldamıyor: Çeşme-Bodrum-Antalya

Seçim, kur ve Avrupalı'nın Ege sahillerinden uzaklaşması yazlık piyasasını vurdu. Yüksek konut faizinin altına girmeyen vatandaş yazlık almıyor.Villa fiyatlarına 200-300 bin TL zam gelirken gözler kulaklar 24 Haziran seçimlerine çevrildi.

Çeşme bugün 28, Bodrum 29, Antalya 27 derece. Tatil sezonu açıldı… Hava sıcaklıkları tatil için son derece elverişli olmasına rağmen yazlık piyasası buzzz gibi. Döviz fiyatlarındaki oynaklık ve faizlerin yükselmesi tatil semtlerindeki emlakçıları üzdü. Antalya, Bodrum ve Çeşme’deki emlakçılar döviz kurunun yükselmesi, faizlerin artması ve 24 haziran seçimlerinin olmasıyla birlikte tüm satışlarının durduğunu söylüyor. Kimi esnaf faizlerin artmasını neden olarak gösterirken kimisi de 24 haziran seçimlerinden dolayı işlerin durduğu söylüyor. İşte tatil semtlerindeki emlakçıların satış serüvenleri…

Çeşme’de emlakçılık yapan Nazım Aydoğdu faizlerin artması ve kurun sürekli oynaklık göstermesi villa ve yazlık satışları olumsuz etkilediğini söylüyor. Aydoğdu, “Çeşme’deki villa ve yazlık fiyatları bu yıl çok olumsuz etkilendi. Şöyle ki eskiden 1.3 milyon liraya satılan bir villa şuan 1,5 milyon liraya satılıyor.

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EN BÜYÜK SEBEP SEÇİMLER

Yine Çeşme’de bir başka emlakçı Atilla Özbek ise satışların durgun olmasının sebebini tamamen seçimlere bağlıyor. Özbek, “Geçen yıla oranla değerlendirildiğinde satışlar çok durgun bunun en büyük sebebi ise seçimler… Benim üç villam var çeşmede ancak daha bir tanesini bile satmış değilim. Seçim süreci bizi bitirdi . Şu an herkes kendini beklemeye almış durumda satışlarımız hiç yok. Daha bir tane bile satamadık. Fiyatlara gelince ise fiyatlar geçen yıla oranla biraz daha zamlı. Çünkü dolar ve euro geçen yıla oranla çok fazla arttı. Bu sebeple de yazlık mekanlar daha çok değerlendi.

YABANCIYA SATMIYORUZ

Sozcu.com.tr olarak Bodrumlu emlakçılarla görüştüğümüzde ise aldığımız cevap aynı oldu: “İşler kesat” Bodrum’da yıllardı emlakçılık yapan Mustafa Öksüz, “Şuan sezon itibari ile satışlarımız çok düşük geçiyor. Bir de buna ek olarak villa fiyatları 200- 300 bin TL artmış durumda… Bodrum’a yerli müşteri daha çok geliyor. Dolayısıyla da satışımız olursa yerli müşteriye oluyor. Yabancıya neredeyse hiç satmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bodrum’da bu sezon emlakçılık yapmaya başlayan Mahmut Oflaz ise, “Seçim açıklanmadan önce işlerimiz iyiydi. Ne zaman 24 Haziranda seçimlerin olacağı açıklandı. Bizim işlerimiz çok ama çok düştü. Ayrıca villa ve yazlık fiyatları da her geçen gün döviz kuruna endeksle artıyor.” dedi.

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İŞLER ÇOK DURGUN

Gelelim Antalyalı emlakçılara onlarda da durum aynı: ‘İş yok’ diyorlar. Emlakçı Tuğrul Çakır, “İşler çok durgun. Faizler yüksek. Herkes tetikte. Faiz oranları düşer düşmez işlerin açılacağını umuyoruz. Antalya’nın müşteri kitlesi Bodrum’a göre biraz daha farklı… Antalya’ya yabancılarda çok geliyor. Müşterilerimizin yarısı yerli yarısı da yabancı.” ifadelerini kullandı

BİZİM VATANDAŞIMIZA PAHALI ÇÜNKÜ TL DEĞER KAYBEDİYOR

Kasımoğlu İnşaat yetkilisi Ümit Yılmaz ise eskiye göre çok Avrupalı turistlerin daha az geldiğini söylüyor. Yılmaz,” Artık Avrupalı turistler gelmiyor. Eskiden yabancılara satış yapıyorduk şimdi artık onlara da yapamıyoruz çünkü gelmiyorlar. Ayrıca villanın masrafı daireye göre daha fazla yerli müşteri o yüzden alamıyor. Almakta istemiyor. Villa fiyatları Antalya’da genelde euro üzerinden yazılır. Yani fiyatlarda bir değişiklik yok ancak euro karşısında TL’nin değer kaybetmesi sadece bizim vatandaşımıza fiyatların arttığını gösteriyor.” dedi.