Yargıtay dava dosyası sorgulama nasıl yapılır? E Devlet’ten Yargıtay dava dosyası sorgulama…

Vatandaşlar internet üzerinden Yargıtay aşamasında olan dosyasının güncel durumunu ve hangi aşama olduğunu görebiliyor ve takip edebiliyor. Peki, Yargıtay dava dosyası sorgulama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Yargıtay'da olan dosyalarla ilgili olarak yapılan işlemler Yargıtay resmi web sayfasından Yargıtay dosya sorgulaması işlemleri sadece dosya bilgileri ile gerçekleştirilebiliyor. Yargıtay dava dosyası sorgulama işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde kolaylıkla bulabilirsiniz…

YARGITAY DAVA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yargı hizmetlerinin etkin ve verimli kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını temin açısından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının www.yargitaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının DOSYA SORGU bölümü yeni şekliyle hizmete sunuldu. Şimdi, Yargıtay dava dosyası sorgulama işlemi için öncelikle (http://www.yargitay.gov.tr) sayfasına giriş yapınız.

Daha sonra açılan sayfada yer alan E-Hizmetler sekmesinde bulunan Dosya Sorgu bölümündeki; Yargıtay Daire Bilgileri ile Dosya Sorgu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgileri ile Dosya Sorgu, Yerel Mahkeme Bilgileri ile Dosya Sorgu ve Yargıtay İlk Derece Bilgileri ile Dosya Sorgu işlemlerinden size uygun olan birini seçerek sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİLİ HABER Mahkeme günü nasıl öğrenilir?

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULAMAE-Devlet sistemi üzerinden Yargıtay dava dosyası sorgulama işleminde de; öncelikle, (https://www.turkiye.gov.tr) adresine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından, T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi girdikten sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayın ve sisteme giriş yapın.

Açılan sayfada bulunan E-Hizmetler yazan bölüme tıklayın. Açılan sayfanın altıda bulunan Adalet yazan bölüme tıklayın. Burada en altta yer alan Yargıtay bölümünün alt başlıkları arasından, Dava Dosya Sorgulama yazan başlığı seçin ve sorgulama işleminizi tamamlayın.

İLGİLİ HABER e Devlet şifresi nasıl alınır? Yeniden şifre alma...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğname numarası, Yargıtay Ceza Dairesi esas numarası, mahalli mahkeme esas ve karar numarası ile veya TC Kimlik numarası ile dosya sorgusu yapıldığında,1 – Dosyanın Yargıtay arşivine girip girmediği,

2 – Cumhuriyet Savcısı incelemesinde olup olmadığı,

3 – Hangi Ceza Dairesine gittiği ve söz konusu Ceza Dairesindeki esas numarasının ne olduğu,

4 – İlgili Ceza Dairesinden dosyanın dönüp dönmediği,

5 – Dosyanın mahalline gönderilmek üzere postaya verilip verilmediği hususları internet sayfasından görüntülenebilmektedir.

Mart 2012 tarihi itibariyle ilgilisi tarafından yukarıda belirtilen internet adresindeki; SORGU bölümüne, TC Kimlik No ve Cüzdan Seri – No girildiği takdirde düzenlenmiş olan tebliğnamenin tam metni görülebilmektedir.