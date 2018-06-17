‘Yastık altı’ çağrısını 23 bin kişi dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa yaptığı “yastık altındaki altınlarınız çıkarın, ekonomiye kazandırın” çağrısını son 1.5 yılda yaklaşık 23 bin kişi dinledi.

2017'de 12 bin 797, 2018'in ilk 4 ayında da 10 bin 858 kişi Erdoğan'ın bu çağrısına uyarak altınlarını ekonomiye kazandırdı. Bu süre içerisinde 4.3 milyon gram (ton ton) altın yastık altından çıkarıldı.

23 BİN KİŞİDEN 4 TON ALTIN

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in konuyla ilgili soru önergesine şu yanıtı verdi:

“Yastık altında atıl vaziyette duran altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2017 yılı Ekim ayında ve 2018 yılı Nisan ayında altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilmiştir. Bu kapsamda; 2017 yılı Ekim ayında 12.797 kişi, 2018 yılı Nisan ayında 10.585 kişi altın tahvili ve/veya altına dayalı kira sertifikasına yatırım yapmıştır.

Söz konusu ihraçlar sonucunda, 2017 yılı Ekim ayında 2.464.251,059 gram; 2018 Nisan ayında 1.922.633,819 gram olmak üzere toplam 4.386.884,878 gram 1000/1000 saflıkta altın ekonomiye kazandırılmıştır. Yastık altında duran ve bu yeni yatırım enstrümanı ile sisteme kazandırılan her gram altın ekonomi için önemli olup bu kapsamda altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarının ilerleyen dönemde de devam etmesi planlanmaktadır.”