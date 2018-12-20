Yastıkaltı fetvası yine alevlendi

İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2016’da “Krizde parayı yastıkaltında tutmak caiz değil” diyen Karaman’a, “Önce ‘Niye kriz var’ı sorgulaman lazım. Yönetimin vatandaşın parasının yüzde 25’ini çalması caiz mi?” diye sordu.

Ekonomi yönetiminin Hazine'ye borç para bulabilmek için yönünü vatandaşın yastık altındaki ve bankalardaki dövizlerine çevirmesi “yastıkaltı fetvası” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Faizsiz bankacılık alanındaki fetvalarıyla dikkatleri çeken İslam hukuku profesörü Hayrettin Karaman, 2016'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yastıkaltındaki altınları ekonomiye kazandırmaları için halka yaptığı çağrının hemen ardından bu çağrıyı destekleyen bir yazı yazmıştı. Karaman, “Darlık, kriz, olağan dışı haller sebebiyle toplum para ve servetin harcanmasına ihtiyaç duyduğunda bu ihtiyacı giderecek kadar harcama yapılması gerekir ve ihtiyaca rağmen parayı yastıkaltında tutmak caiz olmaz” açıklamasında bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yastık altındaki altın ve dövizlerle bankalardaki Euro ve dolarların devlete borç verilmesi için yaptığı tahvil ihraçları, Karaman'ın yastık altı fetvasını yeniden gündeme oturttu. Karaman'ın “Kriz anında parayı yastıkaltında tutmak caiz değildir” açıklamasını Twitter'dan kamuoyu ile paylaşan Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Karaman'a, “Hoca, olaya tersinden yaklaşmışsın yine. Krizde parayı yastık altında tutmak sonuç. ‘Niye kriz var' önce bunu sorgulaman lazım. Yönetimin enflasyon yoluyla, yurttaşının cebine koyduğu paranın yüzde 25'ini çalması helal mi, caiz mi?” diye sordu.

SARAY’DA OTURMAK CAİZ Mİ?

Karaman'dan “Ülkeyi krize sokmak caiz midir?” “Krizde sarayda oturmak caiz midir?” gibi konularda da fetva vermesini isteyen bazı yorumcular, “Sayın hoca, iktidar ‘Kriz yok' diyor, siz var diyorsunuz? Kime inanalım?” sorusunu da yönelttiler. Yastıkaltı tasarrufların değerlendirilmesi konusunda verilmiş fetvanın güncelliğini yitirmeyeceği değerlendirmeleri yapılan tartışmalarda, asgari ücretin asgari geçim standartlarının altında belirlenmesinin de caiz olup olmadığı gündeme getirildi.

YOLSUZLUK BAŞKA HIRSIZLIK BAŞKA

Karaman, daha önce de katılım bankalarının sorusu üzerine Hazine'nin çıkardığı gelire endeksli senetlerin (GES) devlet tahvilinden farksız olduğunu, yani faiz içerdiğini, dolayısıyla dinen caiz olmadığını söylemiş, bu açıklama üzerine katılım bankaları GES ihalelerine katılmaktan vazgeçmişti. İktidarı destekleyen açıklamalarıyla dikkat çeken Karaman'ın özellikle “Yolsuzluk başka, hırsızlık başka” başlığıyla yayımladığı köşe yazısı büyük tartışma yaratmıştı.