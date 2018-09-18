Yatırım yapılabilir ülke olmaktan uzaklaştık

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, temmuzda yurtdışına kaçan yerli sermayenin arttığını, gelen yabancı yatırımın ise 10.8 milyar dolara gerilediğini belirterek, “Türkiye yatırım yapılabilir ülke olmaktan uzaklaştı” dedi.

Ekonomideki belirsizlikler ve yatırım ortamının bozulması yüzünden yurtdışına kaçan yerli sermaye 3 milyar 561 milyon dolara çıkarken, gelen yabancı yatırım ise 10.8 milyar dolara geriledi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) “Türkiye yatırım yapılabilir ülke olmaktan biraz daha uzaklaştı” uyarısında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren TEPAV, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden yerli ve yabancı yatırımlara ilişkin temmuz verilerini açıkladı. Rapora göre, Türkiye'den yurtdışına giden (ODI ) ve yurtiçine gelen (FDI ) doğrudan yatırımların seyrini gösteren ODI/FDI oranı temmuzda, geçen yılın sonuna göre 8.2 puan birden yükselerek yüzde 24.8'den yüzde 33'e çıktı. ODI/FDI oranının yükselmesi yerli sermayenin yurtdışına çıkışının hızlandığını, yabancıların Türkiye'ye girişinin ise yavaşladığını ifade ediyor.

KAÇIŞ 3.5 MİLYAR DOLARI AŞTI

TEPAV'ın raporuna göre, geçen yıl sonu itibarıyla yurtdışından 10 milyar 889 milyon dolarlık yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım için gelmiş, buna karşılık Türkiye'den 2.7 milyar dolarlık yerli yatırım yurtdışına kaçmıştı. Bu yılın temmuz sonuna gelindiğinde ise yıllık bazda ülkeye gelen yabancı sermaye tutarı 10 milyar 796 milyon dolara gerilerken Türkiye'den kaçan yerli sermaye 3 milyar 561 milyon dolara yükseldi.

1.5 MİLYAR DOLARA YAKIN KAYIP VAR

Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'den kaçan yerli sermaye ise geçen yılın aynı dönemine göre 670 milyon dolar birden artarak 1.9 milyar dolardan 2.6 milyar dolara çıktı. Buna karşılık yurda gelen yabancı sermaye geçen yılın ilk 7 ayında 1 milyar 464 milyon dolar gibi olağanüstü miktarda azalarak 4 milyar 643 milyon dolardan 3 milyar 179 milyon dolar seviyesine kadar düştü.

Kredi notu vurdu

TEPAV raporunda yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin azalması, yerli yatırımcıların ise yurtdışına kaçışının hızlanmasında işgücü maliyetlerinin yüksek olması ve nitelikli işgücünün bulunamaması ile özellikle Türkiye'nin kredi notunun düşmesinin büyük rol oynadığı bildirildi. Bir ülkeye yatırım çekilmesinde kredi notunun kritik önem taşıdığına işaret edilen raporda, uluslararası derecelendirme kuruluşları Fitch, Mooddy's ve S&P'nin not indirimleri sonucunda Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke olmaktan biraz daha uzaklaştığı uyarısı yapıldı.

OVP KİLİT ROL OYNAYACAK

Raporda, yerli sermayenin yurtdışına kaçışının durdurulması, yabancı yatırımcıların ise ülkeye çekilebilmesi için ekonomide güven ortamını iyileştirecek politikaların uygulanması gerektiği belirtilirken, “Merkez Bankası'nın 625 baz puanlık faiz artırımının ardından perşembe günü açıklanacak OVP'nin Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve TL'deki hızlı değer kaybı gibi sorunların önüne geçilmesini sağlayacak somut adımları içermesi, hem Türkiye'nin kredi notlarının yükselmesi hem de yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisinin artması konusunda kilit rol oynayacaktır” denildi.