Yavru vatan asgari ücrette bize 675 lira fark attı

KKTC’de asgari ücrete 222 lira zam geldi ve net 2 bin 279 lira oldu. Türkiye’de bin 604 lira olan asgari ücret ile arasındaki fark da 675 liraya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci dönem asgari ücretini brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 TL olarak belirledi. Yapılan bu değişiklikle, asgari ücret saatlik 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604.62 TL oldu. KKTC'de asgari ücret Mart ayından bu yana brüt 2 bin 365 TL, net 2 bin 57 TL olarak uygulanıyordu.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda asgari ücretini brüt 2 bin 620 TL olarak belirledi. Mart ayından bu yana net 2 bin 57 TL olarak uygulanan asgari ücrete 222 TL zam yapılmış oldu. Yapılan değişiklikle asgari ücret saatlik 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604.62 TL oldu. Türkiye'de bin 604 lira olan asgari ücret ile KKTC asgari ücreti arasındaki fark da 675 liraya yükselmiş oldu.

Asgari ücretle ilgili yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma Bakanı Zeki Çeler, “Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez. Mevcut hayat pahalılığı, TL'deki değer kaybı, enflasyonun artması, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor” dedi.