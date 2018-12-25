Yavuz: ‘Türk değilim’ diyene fabrika satılmaz

TSK’nın tüm zırhlı araçlarının paletleri ile Fırtına obüslerini üreten Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesine sendikadan tepki geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullandığı başta tank olmak üzere tüm zırhlı araçlarının paletleriyle Fırtına obüslerini üreten Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine şimdi de ‘Arap işadamı' tepkisi geldi. Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, fabrikanın asıl sahibinin millet olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Sakarya'daki 1'inci Ana Bakım Fabrikası'nın özelleştirme kapsamına alınmasına tepkiler giderek artıyor. fabrikada örgütlü Türk Harb-İş Sendikası, özelleştirme kararının alındığı ilk gün, ‘işyerini terk etmeme' kararı alarak ilk eylemini başlatmıştı. Sürpriz kararın ardından MSB yönetimiyle temasa geçen Türk Harbİş'e, işçilerin iş güvencesinin devam edeceği yönünde söz verildiği belirtildi. Ancak, fabrikanın milli Altay tankını yapacak olan BMC firmasına satılacağına ilişkin iddialar tepkileri farklı bir boyuta taşıdı.

Başkan Yaşar Yavuz, fabrikada çalışan işçilerin tamamının şimdi olduğu gibi özelleştirme sonrasında da MSB kadrosunda çalışacakları, işçilerin özelleştirmeye dahil edilmeyeceği sözünün verildiğini belirtti. Yavuz, özelleştirmenin nasıl yapılacağı ile işçilere yönelik uygulamanın çıkarılacak yeni genelgelerle belirleneceği bilgisinin kendilerine verildiğini ifade etti.

ALTAY TANKINI YAPACAK

Yavuz, SÖZCÜ'ye şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:“ Bize verilen sözlere göre işçilerimiz özelleştirme mağduru olmayacak, yine MSB kadrosunda kalabilecek. Ancak bu aşamadan sonra artık bizim derdimiz sadece işçi değil. Olay işçi haklarından çok daha ileri noktaya, ülke güvenliğine uzanıyor. Bize, ‘İşçiler yine kamu kadrosunda kalacak' dediler. Biz de ‘Peki patron kim olacak?' diye sorduk. ‘Patronunuz Altay tankını yapacak firma olacak' dediler. Altay tankını BMC'nin sahibi Ethem Sancak yapacak. Ethem Sancak kim? Yakın geçmişte, ‘Ben Türk değilim, Arap'ım. Ben Türk olmaktan mutluluk duymam, üzülürüm' diyen bir iş adamı. Milli savunma, milli olmalıdır, bizim olmalıdır. Türk olmaktan mutluluk duymayan, aksine Türk olmaktan üzülecek birine Türk askeri de Türkiye'nin güvenliği ve savunması da emanet edilemez. Böylesine kritik bir fabrikanın özelleştirilmemesi için elimizden geleni yapacağız.”

‘FABRİKANIN SAHİBİ MİLLETTİR'

Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezi'nden de özelleştirmeye yönelik sert eleştiri geldi. Fabrikanın büyük bölümünün Sakaryalıların maddi yardımıyla yapılarak TSK'ya hediye edildiği belirtilen açıklamada, “Sakaryalıların dişinden tırnağından artırdıklarını vererek kurdukları bir fabrika gerçeği vardır, sahibi millettir” denildi. Askeri fabrikanın verimsiz çalıştığı gerekçesiyle özelleştirilmesine yönelik karar alınmasını ‘onur kırıcı' olarak niteleyen Türk Harb-İş Sendikası, fabrikanın Milli Prodüktivite Merkezi tarafından 3 defa Türkiye'nin en verimli işyeri seçildiğine dikkat çekti. Sendika açıklamasında, özelleştirmeyi durdurmak için sonuna kadar mücadele edileceği belirtilirken, “Bu fabrika Altaytanklarının 500 milyon dolar gibi az bir yatırımla 6 ayda seri üretimini yapma kabiliyetine sahip tek işletmedir. Bu bizim değil, MSB yetkilileri ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ifadesidir”sözlerine yer verildi.