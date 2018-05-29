Yem fiyatlarındaki artış henüz beyaz ete yansımadı

Havaların ısınmasıyla mangallar da ateşlendi. Mangalcıların vazgeçilmezi ise beyaz et. Dövizde yaşanan artış yem maliyetlerini artırsa da üreticiler yaşanan bu artışın henüz fiyatlara yansımadığı görüşünde. Zam gelmeden mangalın tadını çıkarmaya bakın!

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Sait Koca konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Piliç eti fiyatları enflasyonda yaşanan artışa, yem fiyatlarının yükselmesine rağmen geçen yılki fiyatların üzerinde olmadığını belirten Başkan Koca, “Tavuk kanadının fiyatı yazın artabilir ama bu dönemliktir. Bunu bir artış olarak görmemek lazım” açıklamasında bulundu.

“DÖVİZDEKİ GELİŞMELER BİZİ ÇOK ETKİLEDİ”

Yem fiyatlarının çok fazla arttığı bilgisini veren Sait Koca, “Her geçen gün daha da artıyor. Dövizdeki son gelişmeler bizi çok etkiledi. Ancak biz girdilerde yaşanan bu artışı fiyatlara yansıtmamaya, mümkün olduğu kadar piyasaları dengelemeye çalışıyoruz.” dedi.

“YÖNETMELİĞİMİZ VAR ANCAK UYGULANMIYORDU”

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Genel Koordinatörü Ahmet İncika ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada fiyatlarda bir dönem artış yaşanmış olabileceğini belirtti. Sektöre dair bir yönetmeliğin uygulanmaması nedeniyle Sakarya’da bir süre üretimi durduklarını söyleyen İncika bunun fiyatlara etki ettiğini belirtti. “35 yıldır çalışıyoruz bir yönetmeliğimiz var ancak uygulanmıyordu.” diyen İncika, “Bir başıboşluk söz konusu. Bu nedenle biz Sakarya bölgesinde 5 firma ile üretimi durdurma kararı aldık. Daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde 2 firma tekrar üretime başladı.” açıklamasında bulundu.

KANADIN KİLOSU 24 TL’YE ÇIKABİLİYOR

Büyük marketlerde tavuk kanadının kilosu 22 ila 24 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bütün pilicin kilosu ise ortalama 8 TL’den alıcı buluyor. Bir kilogram but pirzolanın fiyatı ise 15 TL’ye çıkabiliyor.