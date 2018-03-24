Yeni anneye devletten en az 5050 TL veriliyor

Yeni anne olan kişilere özel doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün izin veriliyor. Aylık net maaşı 1603 TL olan anneye ise rapor parası 5050 TL, ilk çocuk parası 300 TL süt parası ise 149 TL ödeme yapılıyor.

Posta Gazetesi’nin haberine göre Rapor parası için doğumdan önceki bir yıl içinde en az ‘90 gün sigorta primi' ödenmiş olmalı. Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız ödeme yapıyor. Ayrıca anne çalışıyorsa doğum parası, süt parası da ödeniyor. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

İşte annelerin maaş segmentine göre alacakları ödemeler;

AYLIK NET MAAŞ RAPOR PARASI İLK ÇOCUK PARASI SÜT PARASI ÖDEMELER TOPLAMI 1603 TL 5050 TL 300 TL 149 TL 5499 TL 1869 TL 5973 TL 300 TL 149 TL 6422 TL 2370 TL 7716 TL 300 TL 149 TL 8165 TL 3013 TL 9956 TL 300 TL 149 TL 10.405 TL 5873 TL 19.911 TL 300 TL 149 TL 20.360 TL 9684 TL 33.179 TL 300 TL 149 TL 33.628 TL

(Asgari ücrettir. Rapor parası 112 güne göre hesaplandı)

BİR DEFA YAPILIYOR

Bunun için başvurular, Aile Bakanlığı müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri'ne, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Ayrıca annenin veya eşinin doğumdan önce en az 120 gün prim ödemesi varsa 149 lira da çocuk parası ödeniyor. Bu bir defa yapılıyor.