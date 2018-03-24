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Yeni anneye devletten en az 5050 TL veriliyor

Yeni anne olan kişilere özel doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün izin veriliyor. Aylık net maaşı 1603 TL olan anneye ise rapor parası 5050 TL, ilk çocuk parası 300 TL süt parası ise 149 TL ödeme yapılıyor.

android-time 10:35 24 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Yeni anneye devletten en az 5050 TL veriliyor
Yeni anne olan kişilere özel doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün izin veriliyor. Aylık net maaşı 1603 TL olan anneye ise rapor parası 5050 TL, ilk çocuk parası 300 TL süt parası ise 149 TL ödeme yapılıyor.

Posta Gazetesi’nin haberine göre Rapor parası için doğumdan önceki bir yıl içinde en az ‘90 gün sigorta primi' ödenmiş olmalı. Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız ödeme yapıyor. Ayrıca anne çalışıyorsa doğum parası, süt parası da ödeniyor. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

İşte annelerin maaş segmentine göre alacakları ödemeler;

AYLIK NET MAAŞRAPOR PARASIİLK ÇOCUK PARASISÜT PARASIÖDEMELER TOPLAMI
1603 TL5050 TL300 TL149 TL5499 TL
1869 TL5973 TL300 TL149 TL6422 TL
2370 TL7716 TL300 TL149 TL8165 TL
3013 TL9956 TL300 TL149 TL10.405 TL
5873 TL19.911 TL300 TL149 TL20.360 TL
9684 TL33.179 TL300 TL149 TL33.628 TL

(Asgari ücrettir. Rapor parası 112 güne göre hesaplandı)

BİR DEFA YAPILIYOR

Bunun için başvurular, Aile Bakanlığı müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri'ne, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Ayrıca annenin veya eşinin doğumdan önce en az 120 gün prim ödemesi varsa 149 lira da çocuk parası ödeniyor. Bu bir defa yapılıyor.

Son güncelleme: android-time 10:4324.03.2018
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