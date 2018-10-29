Yeni İstanbul Havalimanı nerede, nasıl gidilir? İstanbul Havalimanına otobüs ve metro ile ulaşım…

Yap işlet devret sistemi ile İGA yatırımcılarının oluşturduğu Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu(OGG) tarafından yapılan, 6 ayrı pistten oluşan ve ortalama 150 milyon yolcu taşıma kapasitesi bulunacak olan İstanbul 3. havalimanı nerededir? İstanbul Yeni Havalimanı'na nasıl gidilir. 3. havalimanı ile ilgili merak edilenleri haberimizden öğrenebilirsiniz...

29 Ekim 2018 tarihinde açılışı yapılan yeni havalimanının ismi İstanbul Havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı ,Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olarak görülüyor. Metro, otobüs ve hızlı tren seferlerinin yapılacağı İstanbul 3. Havalimanı’nın nerede olduğu ve nasıl gidileceği merak ediliyor. İşte İstanbul Havalimanı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI NEREDE İNŞA EDİLDİ?

İstanbul Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede yer alıyor. 76.5 kilometrekarelik genişliğe sahip, Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki alana inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edildi.



YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım metro, hızlı tren, taksi, otobüs ve özel araçlarla sağlanacak.

– İstanbul Havalimanı’na otobüs ile ulaşım

İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 farklı hatta 150 otobüs, şehir merkezinden havalimanına ve havaalanından şehir merkezine yolcu taşıyacak. Havaalanından şehir merkezine en uzak hat Pendik yönünde 30 TL, en sık sefer düzenlenen hat ise 18 TL ile Yenikapı-Sirkeci.

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan şehir merkezine olan otobüs hatları şu şekilde: Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı, Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir, Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy.

– İstanbul Havalimanı metro ile ulaşım

İstanbul Yeni Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosu, 2019 yılı sonunda hizmete açılacak, 6 istasyon ve 27 kilometre uzunluğa sahip olacak Halkalı-Yeni Havalimanı metrosunun ise 2020 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

– İstanbul Yeni Havalimanı taksi ile ulaşım

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni havaalanına yapılacak taksi hizmetleri konusunda İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. İlk etapta 660 taksinin çalışacağı havalimanında talebe göre taksi sayısı artabilecek.

– İstanbul Havalimanı özel araçla ulaşım

İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçla ulaşım için en kolay güzergah üçüncü köprü üzerinden sağlanıyor. Havalimanındaki kapalı ve açık otopark kapasitesi 40 bin. İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018’e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çok sayıda oto kiralama ofisinin de yer alacağı havalimanında ulaşımı kolaylaştırmak adına paylaşımlı araç uygulamalarının da faaliyete geçmesi bekleniyor.

YENİ HAVALİMANININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ