Yeni Havalimanı’nın yolcu taşıma ihalesini kazanan belli oldu

IETT'nin Yeni Havalimanı yolcu taşıma ihalesini Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin TL bedelle kazandı.

İlk etabı 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye Altur Turizm ve Havaş birlikte ve Platform Turizm teklif verdi.

İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif verdiler. İhale Komisyonu Sarılar Turizm’in teklifini geçersiz saydı.

İSTANBUL HALK ULAŞIM TEKLİF VERMEDİ

İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Celal kalkan, maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini söyledi. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif vermedi.

EN PAHALI PENDİK

İlk etabı 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapılacak. En pahalı ve en uzak hat 30 TL ile Pendik, en çok aracın sefer yapacağı hat ise 18 TL ücretin alınacağı Yenikapı-Sirkeci hattı olacak.Diğer hatlar ise Beylikdüzü Tüyap, Otogar, Bakırköy,Beşiktaş, Alibeyköy Cep Otogarı,Kadıköy, Hacıosman, Tepeüstü, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sarıyer, Başakşehir, Bahçeşehir,Mahmutbey Metro, Halkalı ve Mecidiyeköy hatları olacak.Her 10 dakikada bir kalkış yapacak otobüs hatları da yer alacak.

İşte güzergahlar ve fiyatları;

Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı

1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç

DHA