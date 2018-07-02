2018 yılı itibariyle yeni kimlik alanların sayısı 16 milyona yaklaştı. Yeni çipli kimliğini almayanlar neler yapacak, yeni kimlik için gerekli evraklar neler, yeni kimlik kartı kaç günde gelir? Hepsi haberimizde...

Yeni kimlik kartı ile ilgili merak edilen, yeni kimlik için gerekli evraklar neler ve yeni kimlik kaç günde gelir? sorularının cevaplarını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz…

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) Projesi kapsamında yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2017 yılının ocak ayında başlamıştı. Başvurular ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden ya da “Alo 199 Kimlik hattı”nı arayarak yapılabiliyor.

YENİ KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak.

YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR?

Yeni kimlik için başvuru yaptıktan sonra hemen yeni kimlik kartınız verilmemektedir. Başvuru aşamasında sizden bütün bilgiler talep edilerek başvurunuz alınır. Daha sonra kimlik başvurunuz Ankara'da bulunan Kimlik Üretim yerine iletilerek kimliğiniz çıkarılır. Kimlik kartının basımından sonra PTT vasıtası ile ibraz etmiş olduğunuz adresine gönderilme süresi yaklaşık olarak 15 gün olarak belirlenmiştir.

YENİ KİMLİK KARTLARI ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018 yılı için yayınlanan değerli kağıtlar tebliğine göre değerli kağıt(kimlik kartı) ücretleri aşağıdaki gibidir.

– Kimlik yenileme ücreti: 18,5 TL

– Kayıp kimlik: 37 TL

– Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 18,5 TL

– Eskiyen kimliği değiştirme: 18,5 TL

– Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: ÜCRETSİZ

– Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: 18,5 TL (Zamanında yapılmayan bildirim için)