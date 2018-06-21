Patates fiyatı bizi hasta etti!

Tarlada fiyatı 30-40 kuruşa kadar inen patatesi kimse almayınca çiftçi ekmedi, mahsül azaldı fiyat 5 TL'ye çıktı. Üstüne bir de ürünlerde hastalık çıkınca patates ateş pahası oldu. Nevşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, "Şunu söylemeliyim ki patates ömründe böyle rakam görmedi" diyerek durumu anlattı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ithalata müsaade ederiz derken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zeybekci'nin açıklamasına sert tepki gösterdi.

Patates soğan gibi temel gıda maddelerimiz bile ateş pahası olmaya başladı. Mutfakta yangın her geçen gün büyüyor. Bir adet patatesin fiyatı 1 TL’ye yaklaştı. Daha bir yıl önce patates bolluğundan üretici patatesini koyacak yer bulamazken bu kez patatesin fiyatı patatesin başkenti Ödemiş’te bile 4 TL’ye dayandı.

PATATES ÜRETİCİSİ ÜRETİMİ BIRAKTI

Patates üreticisinin diğer mahsullere yöneldiğini söyleyen İzmir Ödemiş Esnaf Odası Başkanı Turgut Usluca, “Patates fiyatı geçtiğimiz 3 yıl boyunca 30-40 kuruş bandında satıldı. Birçok üretici artık patates üretmeyi bıraktı. Bu sebeple de patatesin fiyatı 5 liraya kadar çıktı. Ayrıca patates tarlalarında hastalıkta oluştu. Fiyatları bu durumda etkiledi. Patates tarihinin en büyük rakamını gördü. Bunun üstü kriz demektir.” ifadelerini kullandı.

‘7 LİRAYA ÇIKABİLİR’

Uluslararası bir firmada Türkiye Tohum sorumlusu olarak çalışan bir kişi ise ağustos ayına kadar patatesin fiyatının 7 liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

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9 AYDA FİYATLAR NORMALE DÖNER



Piyasada patatesin olmadığını söyleyen Nevşehir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı öyle giderse fiyatların daha çok artacağını söylüyor. Pınarbaşı, “Taze patates daha çıkmadı. 9 ayda çıkar. O zamana kadar fiyatlar bu segmentte seyreder. Ancak şunu söylemeliyim ki patates ömründe böyle rakam görmedi.

‘7 LİRAYA KADAR ÇIKAR…’



Uluslararası bir firmada Türkiye Tohum Sorumlusu olan bir kişi patates fiyatının böyle giderse ve ana mahsuller çıkmazsa fiyatının 7 liraya kadar çıkacağını söylüyor. Piyasa uzmanı patateslerin bitmesinin nedenini ise yeni ürünün çıkmamasına bağlıyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi’ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmanın ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin soğan ve patates ithalatıyali ilgili açıklamasını değerlendirdi.

‘Bunlar hangi gerekçeyle vatandaştan oy istiyorlar? Emin olun ben de merak ediyorum’ diyen Kılıçdaroğlu, ” Bu memleketi bu hale kim getirdi? Soğan ithal edecek bir ülke miyiz biz? Patates ithal edecek bir ülke miyiz biz? Daha düne kadar patatesler derelere dökülüyordu, soğanlar derelere dökülüyordu. O zaman bu ülkede hükümet yok muydu? Aynı adamlar vardı. Aynı kişiler, aynı bakanlar var. Aynı cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat var. Memleketi bu hale getirdiler. Şimdi ithalat yapıyoruz. Başka ülkelerin tarımına katkı yapıyorlar. Boşuna şövalye nişanı vermediler bunlara. Fransa’da boşuna şövalye nişanı vermediler. O ülkelerin tarımına katkıda bulunmak için. Geldiğimiz nokta şudur; tarım üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Hükümet, büyük güçlerin şu anda tarım lobisinin, batıdaki tarım lobisinin oyuncağı konumundadır” şeklinde konuştu.

TÜFENKCİ: EKONOMİ BAKANLIĞI DEĞERLENDİRİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de patates fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüfenkci, Malatya Valiliği etrafında bulunan esnaf ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “İlgili bakanlıkların talebi olması doğrultusunda veya uygun görülmesi takdirde bir miktar patatesin fiyat istikrarını sağlama bakımından komşu ülkelerden ithalatına izin verilebilir. Bunu da Ekonomi Bakanlığımız değerlendiriyor. Bu stokçulara fırsat vermeyeceğiz.” dedi.