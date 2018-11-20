Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2019 emekli ve memur maaş zammı…

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak sorusunun yanıtını arayanlar yılbaşının gelmesi ile arttı. Enflasyon verilerini gelmesi ile emekli ve memur maaş zammı da şekilleniyor. Peki memur ve emekli maaşları 2019 Ocak'ta ne kadar olacak?

Kurlardaki ani yükselişin ardından iğneden ipliğe her şeye gelen yüklü zamlar enflasyon canavarını hortlatırken mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri ocak-temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alacak. İşte zamlı memur ve emekli maaşları…

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak. Ancak maaş zamları hiçbir şekilde yüzde 50’lere dayanan mutfak enflasyonuna çare olmayacak.

EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NEDİR?

Emekli olma durumu çalışanların statülerine göre değişiyor. Yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar olabiliyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor…

EMEKLİ OLMAK İÇİN PRİM GÜNÜN DIŞINDA NELER GEREKLİDİR?

Başta tüm vatandaşların şunu bilmesi gerekir ki, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) primleri ödenen primlerin emekli olunabilmesi için belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Prim gün sayısının yanı sıra, gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmak ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmek yeterli oluyor. Emekli olma şartlarının hepsini sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişiniz önemli. Çünkü emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı ‘ne zaman emekli olurum' sorusunun cevabını veriyor.

ENFLASYON ARTTI ZAM ORANLARI YÜKSELDİ

Temmuz dan eylül sonuna kadar TÜFE’deki artış yüzde 9.17’ye ulaştı. Daha önümüz de 3 aylık enflasyon duruyor. TÜFE geçen yılın son 3 ayında sırasıyla yüzde 2 03, yüzde 1,49 ve yüzde 0.69 artmış. 3 aylık toplam enflasyon yüzde 4.31 olmuştu Geçen yıl ekonomide böylesine çalkantılar ve yüksek zamlar yaşanmamıştı. Bu yıl ise hemen her gün yeni bir zamla uyanıyoruz. Daha da önemlisi bu yıl TÜFE’ ye gecikmeli yansıyan üretici fiyatları (ÜFE) Aralık’tan bu yana yüzde 38.96. Son bir yılda ise yüzde 46.15 arttı. ÜFE eninde sonunda TÜFE’ye yarayacak. Dolayısıyla 3 ayda, geçen yıla göre çok daha yüksek TÜFE artışı sürpriz olmayacak.