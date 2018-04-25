Yenikapı liman ihalesi 8 Mayıs’ta

Yenikapı miting alanının yanına yapılacak olan kruvaziyer limanı ihalesi 8 Mayısta yapılacak. İhaleyi alan olursa şirket izinlerin ardından 355 günde işi tamamlayacak.

Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Yenikapı'da kruvaziyer liman projesi yaptıracağına dair açıklamalar yapmıştı. Bakanlık geçtiğimiz gün ihale şartnamesini yayınladı. Yenikapı miting alanının hemen yanına inşa edileceği ihale dosyasında görünen liman için 120 bin metrekare kruvaziyer alanı 30 bin metrekare yolcu salonu inşa edilecek.

300 bin metrekare ala dolgu ve havuz yapılacak. 270 bin metrekare yüzölçümü olan miting alanı da dahil edildiğinde Yenikapı sahilinde 570 bin metrekare alan dolgusu yapılmış olacak.

Yılda 2.7 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde yapılması planlanan liman, en yoğun günlerde 20 bin yolcuyu ağırlayabilecek. Büyük kruvaziyer gemileri için 3 adet yanaşma yeri, orta büyüklükteki kruvaziyer gemileri için 3 adet yanaşma yeri, butik kruvaziyer gemileri için 2 adet yanaşma yeri olmak üzere toplam uzunluğu yaklaşık 3000 m olan 8 adet yanaşma yeri, Kruvaziyer limanın karayolu ve raylı sistem bağlantıları da inşa edilecek.