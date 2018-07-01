Yenilenebilir enerjide Türkiye’ye ilgi az

Türkiye’de son yıllarda yenilenebilir enerjinin payı artmasına rağmen, yabancı yatırımcı bu alanlarda yatırıma gelmiyor. Geçen yıl 20’ye yakın satın alma işlemi içerisinde sadece 2’si yabancı yatırımcılarca yapıldı.

Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik artan yatırımlar, şirket birleşmelerini ve satın almalarını da beraberinde getiriyor. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin Yenilenebilir Enerji İşlemleri Raporu'na göre 2017'de tüm dünyada toplam 40.1 milyar Euro tutarında 406 birleşme anlaşması imzalandı. Bu alanda en fazla birleşme ve satın almalar Çin ve Almanya'da gerçekleşirken, 2018'de de bu iki ülkenin yine en önde olacağı hesaplanıyor.

YILLIK %32 BÜYÜME

Geçen yıl en büyük birleşme ise ABD'de gerçekleşti. Kanadalı Brookfield şirketi, ABD'li Terra- Form'un yüzde 38.8 hissesini 4 milyar Euro'ya satın aldı. Şirket birleşmelerinde farklı ülkelerin birbirlerine yaptıkları yatırımlar dikkat çekerken, Türkiye'ye yabancı ilgisi ise düşük kaldı. KPMG'nin araştırmasına göre, Türkiye'de geçen yıl yenilenebilir enerji alanında gerçekleşen 20'ye yakın satın alma işlemi içerisinde sadece 2'sinin yabancı yatırımcılar tarafından yapıldığı görüldü.,

Geçtiğimiz 5 yılda rüzgar, güneş, jeotermal ve biyoyakıtta Türkiye'nin yılda ortalama yüzde 32 gibi büyük bir büyüme oranı yakaladığını söyleyen KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, bu alanlardaki elektrik payının 2017'de yüzde 9'a çıktığını, bu oranın 2011'de yüzde 2.6 olduğunu belirtti. Bu tabloya rağmen yabancı yatırımcıların Türkiye'de yenilenebilir enerjide satın alma ve birleşmeye yanaşmadığını ifade eden Bilirgen, uluslararası yatırımcı ilgisinin

geçmiş 5 yıllık performansın etkisiyle artmasını beklediklerini kaydetti.

AVRUPA İLK SIRADA

KPMG'nin raporunda bölgelere bakıldığında yenilenebilir enerji birleşmelerinde ilk sırada Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi yer alıyor. Önümüzdeki 12 ayda bu bölgedeki birleşme satın almaların yüzde 47 oranında artışla gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı dönemde ikinci en fazla birleşme yüzde 40 ile Asya Pasifik bölgesinde görülecek. Üçüncü sırada yüzde 8 ile Latin Amerika yer alırken, son sırada yüzde 5 ile Kuzey Amerika kendisine yer buldu.

AÇIK DENİZ RÜZGAR SANTRALLERİ ÖNDE

KPMG'nin Yenilenebilir Enerji İşlemleri Raporu'na göre yenilenebilir enerji şirket birleşmelerinde en büyük payı açık deniz (offshore) rüzgar santralleri alıyor. Önümüzdeki 12 ayda bu alandaki yatırımların yüzde 43 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Hidroelektrik yatırımları yüzde 39 ile ikinci sırada yer alırken, güneş enerjisi yüzde 17 ile üçüncü sırada yer aldı. Rapor ayrıca, enerjinin depolanmasını gelecek açısından en önemli hedef olarak ortaya koydu. Bununla beraber hidrojenin de yenilenebilir enerjinin geleceği açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.