Yenilikçi fikirleri olan öğrencilere Silikon Vadisi’ne gitme şansı

Ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak ve onların yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliği yapan TEB, 10 ilde hayata geçirdiği TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere ofis desteği sağlıyor, yatırımcı ve müşteri buluşmaları ile projelerini tanıtma imkanı sunuyor. TİM – TEB Girişim Evleri aklında yenilikçi fikirleri olan, üniversite öğrencilerini Silikon Vadisi'ne götürmek üzere çalışmalara başladı.
Girişimcilik ekosisteminde yer almak, fikirlerini ekonomiye kazandırmak isteyen üniversite öğrencilerine ABD Büyükelçiliği ile birlikte özel olarak geliştirdiği “Let's Up” programı ile ulaşan TIM-TEB Girişim Evleri, Silikon Vadisi'ne götüreceği nitelikli iş fikirlerini üniversitelerde düzenleyeceği ‘Let's Up Demodayler' ile belirleyecek.
ABD Büyükelçiliği iş birliği ve Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın katkıları ile Nisan ayının son haftasında başlayarak Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek ‘Yönetici Sohbetleri' ile eşzamanlı gerçekleştirilecek ‘Let's Up Demodayler', Pamukkale Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere toplam 7 üniversitede düzenlenecek.
Demodaylerde, derslerinde başarılı, 10 ildeki TİM-TEB Girişim Evi'nde “Let's Up” programı kapsamında hızlandırma eğitimlerini alan, Anadolu'nun geliştirilmeye açık, en başarılı teknolojik iş fikirleri seçilerek toplamda 16 üniversite öğrencisi Silikon Vadisi'ne gidecek. Öğrenciler Silikon Vadisi'nde eğitim alma imkanına sahip olarak, gelecekte hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmış olacaklar.
19 Mayıs Üniversitesi – 18 Nisan
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – 25 Nisan
Pamukkale Üniversitesi – 3 Mayıs
Karadeniz Teknik Üniversitesi – 9 Mayıs
Akdeniz Üniversitesi – 27 Nisan
Yeditepe Üniversitesi – 20 Nisan
Konya Selçuk Üniversitesi -16 Mayıs