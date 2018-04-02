Yenilikçi fikirleri olan öğrencilere Silikon Vadisi’ne gitme şansı

TİM-TEB Girişim Evleri, Let’s Up programı kapsamında eğitim alan üniversite öğrencilerini Silikon Vadisi’ne götürmeye hazırlanıyor.

Ülke genelindeki girişimcilere ulaşmak ve onların yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliği yapan TEB, 10 ilde hayata geçirdiği TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere ofis desteği sağlıyor, yatırımcı ve müşteri buluşmaları ile projelerini tanıtma imkanı sunuyor. TİM – TEB Girişim Evleri aklında yenilikçi fikirleri olan, üniversite öğrencilerini Silikon Vadisi'ne götürmek üzere çalışmalara başladı.

LET’S UP DEMODAYLER’DE BELİRLENECEK

Girişimcilik ekosisteminde yer almak, fikirlerini ekonomiye kazandırmak isteyen üniversite öğrencilerine ABD Büyükelçiliği ile birlikte özel olarak geliştirdiği “Let's Up” programı ile ulaşan TIM-TEB Girişim Evleri, Silikon Vadisi'ne götüreceği nitelikli iş fikirlerini üniversitelerde düzenleyeceği ‘Let's Up Demodayler' ile belirleyecek.

ABD Büyükelçiliği iş birliği ve Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın katkıları ile Nisan ayının son haftasında başlayarak Mayıs ayı ortasına kadar devam edecek ‘Yönetici Sohbetleri' ile eşzamanlı gerçekleştirilecek ‘Let's Up Demodayler', Pamukkale Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere toplam 7 üniversitede düzenlenecek.

Demodaylerde, derslerinde başarılı, 10 ildeki TİM-TEB Girişim Evi'nde “Let's Up” programı kapsamında hızlandırma eğitimlerini alan, Anadolu'nun geliştirilmeye açık, en başarılı teknolojik iş fikirleri seçilerek toplamda 16 üniversite öğrencisi Silikon Vadisi'ne gidecek. Öğrenciler Silikon Vadisi'nde eğitim alma imkanına sahip olarak, gelecekte hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmış olacaklar.

YÖNETİCİ SOHBETLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEREK YAPILACAK DEMODAYLER

19 Mayıs Üniversitesi – 18 Nisan

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – 25 Nisan

Pamukkale Üniversitesi – 3 Mayıs

Karadeniz Teknik Üniversitesi – 9 Mayıs

SADECE DEMODAY YAPILACAK ÜNİVERSİTELER

Akdeniz Üniversitesi – 27 Nisan

Yeditepe Üniversitesi – 20 Nisan

Konya Selçuk Üniversitesi -16 Mayıs