YEP’den yeni karar! Kiralar TÜFE’ye bağlandı

Kira artışları kurdan daha fazla etkilenen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üzerinden değil Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden yapılacak.

Yeni Ekonomi Programı’ndan kirada oturan vatandaşlar için önemli bir karar çıktı. Daha önceden kiralar ÜFE üzerinden belirlenirken YEP’ten çıkarılan yeni kararla artık TÜFE üzerinden yapılacak. Yani Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek.

Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Yeni Ekonomi Programı’nda ‘Politika ve Tedbirler’ başlığı altında yapılan açıklamada,”Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir.”denildi.

AĞUSTOS AYINDA ÜFE- TÜFE NE KADAR ARTIŞ GÖSTERDİ?

2018 Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre %6,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,32, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,78 artış gösterdi. TÜFE'de ise Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.