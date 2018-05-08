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Yerli otomobilde önemli gelişme

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yerli Otomobil Projemiz iyi gidiyor. Cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şirketin CEO'sunu açıklayacak ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliği yapılacak" dedi.

android-time 11:40 8 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Yerli otomobilde önemli gelişme
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yerli Otomobil Projemiz iyi gidiyor. Cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şirketin CEO'sunu açıklayacak ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliği yapılacak" dedi.

6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özlü, projedeki 5 ortağa ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de yüzde 5 hisseyle şirkete ortak olduğunu belirtti. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştuğunu dile getiren Özlü, “Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şirketin CEO’sunu açıklayacak ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliği yapılacak” şeklinde konuştu.

İHA

Son güncelleme: android-time 12:5308.05.2018
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