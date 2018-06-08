Yerli otomobile sadece yüzde 5 indirim

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Herşeyi ile yüzde yüz yerli olacak ve Türkiye'de üretilecek olan yerli otomobil için Özlü emsallerine göre yüzde 5 indirimli olacağını söyledi. Yani diğer otomobillere göre sadece yüzde 5 indirim olacak.

‘Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz.” diyen Özlü, “Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. ‘Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz.” diyen Özlü, “Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili, “Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç, başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak.” dedi.

Özlü, “Uzun vadede yaklaşık 50 milyar euroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız.” diye konuştu.

AA