Yerli sermaye dışarı çıkıyor

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana yurtdışına 40.2 milyar dolarlık yatırım çıktı. Yılın ilk ayında yurtdışını tercih eden yatırımcı sayısında artış yaşandı.

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yeni araştırmasına göre bu yılın ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı sermaye azaldı, dışarı çıkan yerli sermaye miktarında ise artış oldu. Yerli sermaye ağırlıklı olarak istihdam ve büyüme sağlayan sanayi yatırımlarını yurtdışına taşırken, fabrika yatırımında daha çok Hollanda, Azerbaycan ve ABD gibi ülkeler tercih edildi. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların ise kolay para kazanabilecekleri hizmetler sektörünü tercih etmeleri dikkat çekti.

BOZULMA YAŞANIYOR

TEPAV, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden doğrudan yatırımlardaki gelişmeler raporunun Ocak 2018 sayısını yayımladı. Rapora göre, ocak 2018 itibarıyla yabancıların yurtiçine yönelik doğrudan yatırımları 2017 yılına göre 10 milyar 830 milyon dolardan 10 milyar 758 milyon dolara gerilerken, Türkiye'den giden doğrudan yatırımlar ise 2.7 milyar liradan, 2 milyar 777 milyon dolara yükseldi. Böylece geçen yıl yüzde 24.9 olan yurtdışına kaçan yerli sermayenin yurda gelen yabancı sermayeye oranı yüzde 25.8'e yükseldi. TEPAV, bu oranın 2002-2018 yıllarını kapsayan uzun dönemde yüzde 21.7 olduğunu hatırlatırken, ocak ayındaki yükselişin tablodaki bozulmayı işaret ettiğine dikkat çekti. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yurtdışına yapılan yatırımların toplamı 40 milyar 213 milyon doları buldu. TEPAV raporunda doğrudan yatırımların milli gelire oranındaki bozulmayı da gözler önüne serdi. Rapora göre yurtdışından gelen sermayenin milli gelire oranı 2006 ila 2016 yılları arasında yüzde 3.7'den yüzde 1.6'ya kadar geriledi. Buna karşılık yurtdışına çıkan sermayenin milli gelire oranı aynı dönemde iki kat artarak yüzde 0.2'den yüzde 0.4'e yükseldi. Raporda, doğrudan sermaye geliş ve çıkış verilerindeki bozulmanın bir yandan Türkiye'nin doğrudan yatırımlar için cazibesini kaybetmeye başladığını gösterirken, bir yandan da yerli sermayenin yurtdışındaki fırsatları daha yakından takip etmeye başladığına işaret ettiği bildirildi.

YABANCI TEDİRGİN OLDU

TEPAV, Türkiye ekonomisinin dışarıdan daha fazla yatırımın geldiği, buna karşılık çıkışların daha az olduğu 2002-2007 döneminde ortalama yüzde 7.1 büyürken, girişlerin yavaşlayıp çıkışların hızlandığı 2008-2016 döneminde büyümenin yüzde 4.8'e gerilediği, üstelik ilk dönemde 1.7 düzeyinde bulunan büyüme oynaklığı katsayısının da ikinci dönemde 4.4'e çıktığına dikkat çekerken, “Bu tablo Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancıları tedirgin etmiş gibi görünmektedir” uyarasında bulundu.

MALTA ÖNE GEÇMEYE BAŞLADI

TEPAV'ın raporuna göre, 2002- 2018 döneminde yurtdışına çıkan yerli sermayenin ağırlıklı olarak Hollanda, Azerbaycan ve ABD gibi ülkeleri tercih etti. Ocak ayında ise ilk iki tercih ABD ve Hollanda şeklinde sıralanırken üçüncü sıraya ilk kez Malta adası girdi. Yerli sermaye ocak ayında Malta'ya 30 milyon dolarlık yatırımını götürdü. Ocak ayında yurtdışına ağırlıklı olarak madencilik yatırımı yapanlar giderken madencileri ikinci sırada holding şirketleri takip etti.