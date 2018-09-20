Yerli tohum ABD’li tohumu geride bıraktı

Konya’da, yerli ve milli mısır tohumunun ilk hasadı yapıldı. Sonuç: ABD menşeli tohumlardan daha ucuz ve kaliteli. Türkiye’de çoğunlukla mısır tohumunda ABD başta olmak üzere Çin, Fransa gibi ülkelerin tohumları kullanılıyor.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli mısır tohumunun ekildiği Konya'nın Selçuklu ilçesi Tömek mahallesinde hasat yapıldı. Tohumdan alınan ürün ise yüzleri güldürdü.

Selçuklu Ziraat Odası, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Mısır Çeşitleri Tarla Günü” etkinliği çok sayı da davetlinin katılımı ile Tömek Mahallesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bacak, artık mısır tohumunda dışa bağımlılığın bitirilmesi gerektiğini ifade etti.

“YERLİ TOHUM DAHA KALİTELİ”

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Ada, Ada 1, Ada 2 ve Hacıbey isimli mısır çeşitlerini mısır tohumlarını ekerek hasat yapan Cemil Temiz isimli çiftçi, tarlasına aynı zamanda ABD menşeli bir ürünü daha ektiğini belirterek, “Türk tohumundan, ABD menşelisine göre daha kaliteli ürün aldım. Dekarından slajlık 8 ton mahsül kaldırdık. Buradan tüm üreticilere sesleniyorum. Yerli ve milli tohum kullanalım” dedi.

MISIR ÜRETİMİNDE DIŞA BAĞIMLIYIZ

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Duman ise, “Türkiye'de mısır üretiminde yüzde 100 dışa bağımlı bir ülke olduğumuza dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Türkiye'de mısır tohumunda ABD başta olmak üzere Çin, Fransa gibi ülkelerin tohumlarının kullanılıyor. enstitü olarak yerli ve milli üretime destek için çalışmalar gerçekleştirdik. Yabancı meşeli bir çuval tohum bugün 300 liradan satılıyor. Dolardaki artışla bu fiyatların daha da yükseleceğini biliyoruz. Biz üreticilerimize çuvalını yüzde 50 daha ucuza veriyoruz. Türk mühendislerine imkan verildiğinde neleri başarabileceğimizi bugün burada görüyoruz ve artık diyoruz ki, tohumda milli ve yerli üretimin başladığı gün bugün olsun”

YABANCI HAYRANLIĞINDAN VAZGEÇELİM

Tohum konusunda da maalesef yabancı hayranlığımız devam ettiğini belirten Duman, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada yerli ve milli tohum ile dekardan 8 ton hasat yapıldığını gördük. Çeltik'te olduğu gibi mısırda da artık yerli olmaya adayız. Firmalardan yerli tohum isteyelim, yabancı tohumları almayarak onların yerli tohum satmalarını sağlayalım. Yerli ve milli tohum satışının tüm ülkemizde yaygınlaşmasına vesile olalım” dedi.

YERLİ ÜRÜN DESTEKLENMELİ

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ülkemiz de yerli ve milli tohumda önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, “Bugün birçok yurt dışı meşeli tohumlardan daha verimli ve kaliteli ürünün yerli tohumdan alınmasının yaşandığına şahit oluyoruz. Dışa bağımlılığın önüne geçmek adına bu ürüne sahip çıkılması gerekir” ifadelerini kullandı.