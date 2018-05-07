Yerli turist tatile değil akraba ziyaretine gitti

TÜİK Yurt İçi Turizm istatistiklerini yayınladı. 2017 yılında yurtiçi toplam seyahat oranı yüzde 12.8 artarak 77 milyon 179 bin seyahat gerçekleşti. Vatandaşların yurt içi seyahate çıkış amaçları arasında ilk sırayı ise, yüzde 67,5 ile “Yakınları ziyaret’’ aldı. Ortalama geceleme sayısı 6.7, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 403 TL oldu.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 2017 yılının son çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı. Yurtiçindeki seyahatler bir önceki yılın aynı üç ayına göre yüzde 28.8 oranında artarak, 13 milyon 770 bine yükseldi. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 77 milyon 179 bin olarak gerçekleşti.

ORTALAMA 457 TL HARCADIK

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında seyahate çıkanlar gittikleri yerde ortalama 6,7 gece kaldı. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 403 TL oldu. 2017'de seyahate çıkanların ortalama kalma süresi 8.6 gece olarak gerçekleşirken, harcanan tutar ise seyahat başına 457 TL oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,9 artarak 35 milyar 305 milyon 804 bin TL oldu. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 97,9’unu 5 milyar 432 milyon 242 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 2,1’ini ise 116 milyon 174 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış sebeplerine yıllık olarak bakıldığında ise yüzde 67,5 ile “yakınları ziyaret' birinci sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 20,7 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise yüzde 5,8 ile “sağlık” amacıyla yapılan seyahatler yer aldı. Geçtiğimiz yıl seyahat edenler konaklama türü olarak en fazla arkadaş ve akraba evinde kalmayı tercih etti.